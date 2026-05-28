Meksička glumica Letisija Kalderon sa sinovima Karlom i Lucijanom uživala je u čarima Venecije, a na društvenim mrežama podelila je niz fotografija romantičnih kanala, vožnje gondolom i porodičnih trenutaka iz jednog od najljepših italijanskih gradova.

Zvezda legendarnih telenovela oduševila je pratioce prizorima iz Venecije, gde je dane provodila istražujući skrivene uličice, mostove i poznate gradske znamenitosti. Leticija je pozirala uz gondole i venecijanske kanale, a posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima se vidi kako uživa u vožnji gondolom kroz uske prolaze grada na vodi.

Sa sinovima je obišla neke od najpoznatijih lokacija, uključujući Most uzdaha i zvonik bazilike svetog Marka. Porodična atmosfera i opušteni trenuci pokazali su koliko je glumici važno vreme provedeno s decom, koje često ponosno pokazuje na društvenim mrežama.

Srpska publika upoznala je Kalderon u popularnoj telenoveli "Esmeralda" krajem devedesetih. Priča o sliepoj devojci koja je odrasla u šumskoj kolibi sa staricom koja ju je na porođaju zamenila sa svojim sinom jer je gazda želeo muško dete u to vreme je prikovala uz ekrane celu Srbiju. Kada je odrasla, zaljubila se upravo u tog dečaka, a Esmeralda i Hose Armando svojevremeno su bili najpopularniji televizijski par.

Inače, koliko su gledaoci obožavali seriju, pokazuje činjenica da su se za mladu Esmeraldu molili.

Iako je bila vrlo uspešna, Kalderon je kasnije priznala kako se tokom snimanja serije borila sa zavisnošću, a odlučila je da se izleči kada joj je prijateljica preminula na rukama zbog predoziranja.

"Bila sam mlada, na vrhuncu karijere, puna novca i sve mi je bilo dostupno. Nepromišljenost me mogla koštati života", ispričala je glumica 2013. godine.

Ni u ljubavnom životu nije imala sreće. Njen prvi brak s Markom Lopezom 1997. godine završio se razvodom nakon samo dve godine. Za advokata Huana Kolada udala se 2002. godine, ali su se razveli nakon osam godina. U braku su dobili sinove Lucijana i Karla, a slavna glumica suočila se s teškom situacijom 2005. godine kada je saznala da njen mlađi sin Lucijan boluje od Daunovog sindroma. Čak mu je posvetila knjigu "Anđeo u mom životu".

"Lucijano je moj anđeo i neopisivo ga volim. Znate, neki me ljudi osuđuju i misle drugačije. Znam naići na mnoge predrasude. Kad su mi lekari rekli njegovu dijagnozu, rekla sam sama sebi da mi to nije nimalo važno jer ću imati dete", rekla je Kalderon jednom prilikom o svom sinu.

I dalje je aktivna u glumačkom svetu, a pre pauze glumila je u telenoveli "Mi amor sin tiempo".

