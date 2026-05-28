Suprug poznate britanske starlete Kejti Prajs, biznismen Li Endrus, konačno je pronađen živ, ali u zloglasnom zatvoru Al Avir u Dubaiju. Njegov nestanak 17. maja, u blizini granice kod Hate, izazvao je pravu dramu, naročito nakon što mu se u 22.03 iznenada ugasila lokacija na telefonu.

Kejti je nedeljama prolazila kroz agoniju, uverena da je njen suprug kidnapovan.

Jeziv video poziv iz kombija

Strahovi su dodatno pojačani kada ju je Li neposredno pre nestanka kontaktirao putem video-poziva. Nalazio se u zadnjem delu kombija, sa vezanim rukama i kapuljačom preko glave, panično vičući da „ljudi dolaze po njega“.

Sve je ukazivalo na otmicu, ali istina je bila daleko komplikovanija.

Poziv iz zatvora

Priča dobija neočekivani obrt kada Kejti prima poziv iz zatvora u Dubaiju. Tamošnja policija je uhapsila Lija pod sumnjom da je špijun.

U kratkom, jedva minut dugom razgovoru, saznala je samo osnovne informacije.

"Li je pronađen živ. Ne znam sve detalje. Znam samo da su mislili da je špijun i da su ga ispitivali. Bila sam presrećna jer nisam znala gde je nestao", rekla je Kejti u obraćanju na Instagramu.

Misterija telefona i sumnjivi tragovi

Tokom potrage javnost je dodatno zbunilo to što se njegov telefon iznenada ponovo uključio, a sa njegovog profila zapraćena je nepoznata žena.

Kejti je odmah zatražila objašnjenje.

"On nije koristio telefon. Inspektori su mu preturali po stvarima i koristili njegov uređaj. To nije bio Li", objasnila je.

Suočavanje sa istinom

Iako su se venčali nakon samo nedelju dana veze i Kejti ne krije da je i dalje ludo zaljubljena, priznala je da mu tokom razgovora nije „gledala kroz prste“.

Ubrzo je otkriveno da sumnje za špijunažu nisu bile osnovne – Li je zapravo priveden zbog privatnog građanskog spora vezanog za novac.

Rekla sam mu da je trenutno najomraženiji čovek u Britaniji. Svi misle da je prevarant. O svemu ćemo razgovarati kada izađe – ispričala je u svom podkastu.

Čeka ga ozbiljan razgovor

Kejti ne krije da njihov odnos ulazi u ozbiljnu fazu preispitivanja.

"Mislila sam da je mrtav. Moraće sve da objasni. I mora da uradi intervju", bila je izričita

Dodala je i da javnost zaslužuje istinu, jer su optužbe na njegov račun sve glasnije.

"Dobio je mnogo mržnje. Ali treba da dobije šansu da ispriča svoju stranu priče – zaključila je.

SLOBODA NA VIDIKU?

Prema poslednjim informacijama, očekuje se da Li plati novčanu kaznu od nekoliko hiljada evra, nakon čega bi već početkom nedelje mogao da bude pušten na slobodu.

