Slušaj vest

Kloi Kardašijan uspela je da nagovori svog bivšeg partnera, NBA zvezdu Tristana Tompsona, da uradi vazektomiju – i to na njen zahtev.

Tokom gostovanja u njenom podkastu „Khloé in Wonder Land“, koji je emitovan 28. maja, bivši par otvoreno je govorio o ovoj neobičnoj odluci koja je iznenadila mnoge.

Foto: Profimedia

Sve je počelo kada je Kloi direktno pitala Tristana da li planira još dece.

"Mislim da sam potpisao za dva embriona. Ako budem imao još dece, to će biti s tobom. Već imam dovoljno majki svoje dece, ne treba mi više", priznao je Tompson.

Kloi je tada otkrila da je upravo ona bila ključna u njegovoj odluci da se podvrgne zahvatu.

"Ja sam ti pomogla da doneseš tu odluku. Imao si mali ultimatum od mene" rekla je kroz osmeh.

Na to je Tristan u šali odgovorio:

"Šta, kastracija?"

Foto: Printscreen/Youtube/Khloe Kardashian

Burna prošlost

Podsetimo, Tristan sa Kloi ima ćerku Tru i sina Tejtuma, dok iz prethodnih veza ima još dvoje dece – sina Prinsa sa Džordan Krejg i sina Tea sa Marali Nikols.

Upravo ta prošlost, čini se, igrala je veliku ulogu u donošenju odluke.

Od otpora do prihvatanja

Tristan je priznao da u početku nije bio oduševljen idejom.

"Bio sam tvrdoglav… voleo bih da nisam bio toliko uporan", rekao je iskreno.

Ipak, vremenom je promenio stav.

"Nekad moraš da budeš primoran da doneseš pravu odluku" dodao je.

Iako je uradio vazektomiju, mogućnost proširenja porodice nije potpuno isključena. Tokom razgovora otkriveno je da je Tristan pravno prepustio prava na embrione Kloi.

"Ti si ih već prepisao meni, tako da ih ja sada legalno posedujem", potvrdila je ona.

Kloi Kardašijan i Tristan Tompson Foto: Khloe in Wonderland/YouTube

On je kratko zaključio:

"Nema više dece, osim ako dolaze iz Kloinih embriona."

Kloi je, ipak, razmišljala unapred i ostavila bivšem partneru dodatnu opciju.

"Sačuvali smo i spermatozoide. Rekla sam mu: „Šta ako se oženiš i tvoja supruga poželi decu?“ – objasnila je.

Međutim, Tristan nije pokazao oduševljenje idejom da ponovo prolazi kroz medicinske procedure.

"Ne, neću opet na taj sto ", bio je jasan.

Kraj ljubavi ali ne i saradnje

Kloi i Tristan definitivno su se razišli 2021. godine, nakon brojnih skandala i njegovog neverstva, uključujući i vest da očekuje dete sa drugom ženom dok su još bili zajedno.

Uprkos svemu, uspeli su da izgrade korektan odnos i zajedno brinu o deci. Sin Tejtum rođen je u julu 2022. godine putem surogat majke, a oboje ističu da im je najvažnije da ostanu dobri roditelji.

Iako su prošli kroz turbulentan period, danas funkcionišu kao tim kada je reč o roditeljstvu.

Tristan se u međuvremenu javno i privatno izvinio Kloi, a njih dvoje ulažu napor da održe stabilan odnos – pre svega zbog svoje dece.