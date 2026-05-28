Marija Baksa bila je jedna od najlepših jugoslovenskih i srpskih glumica. Mnogi su je zbog neverovatne lepote i zavodljivosti upoređivali sa čuvenom Merilin Monro. Poznato je da su muškarci iz cele Evrope pokušavali da osvoje njeno srce, međutim, uvek bezuspešno.

Legenda o Jevremovoj ulici i svetski udvarači

U Beograd je svojevremeno, fasciniran njenom pojavom, dolazio čuveni fotograf Anđelo Frontoni, dok je u nju beznadežno bio zaljubljen i veliki producent grčkog porekla Ovidije Asonitis. Ovaj Grk je nekoliko puta prosio Baksu, ali ga je ona uporno odbijala.

Marija Baksa na italijanskoj televiziji Foto: Printscreen/Youtube

O njenoj lepoti dugo je kružila i jedna urbana legenda: pričalo se da su muškarci sedeli po kafićima i bukvalno odgrizali komade stolova kada bi ona prolazila Jevremovom ulicom u centru Beograda. Spolja je delovala nadmeno i hladno, a iznutra je bila prava misterija. Uvek se pojavljivala u svedenim haljinama, ali je i takva uspevala da zaseni sve žene oko sebe. Slikala se za italijanski časopis "Plejmen", kao i za američko i italijansko izdanje "Plejboja".

Novinari su po svaku cenu nastojali da stvore rivalitet između Marije Bakse i Bebe Lončar, još jedne dive tog perioda. Na njihovu žalost, nisu uspeli. Iako su ih često poredili, one su bile dva potpuno različita pojma, Marija je bila oličenje fatalne žene, dok je Beba bila znatno smernija.

Ipak, samo jedna osoba uspela je da trajno osvoji srce lepe glumice. Radi se o biznismenu Milojku Veljoviću, sa kojim je Marija uživala u srećnom braku i dobila ćerku Taritu.

Odlazak u Rim i saradnja sa velikim Dinom De Laurentisom

Sedamdesetih godina Marija Baksa se seli u Rim. Njena velika ljubav bila je arhitektura, zbog koje je primarno i otišla iz Jugoslavije. Fakultet je dovela skoro do samog kraja, ali ga nikada nije završila jer su joj ostala nepoložena poslednja dva ispita.

Kako je ispričala početkom osamdesetih godina u jednom intervjuu, u Italiju je došla na nekoliko meseci s namerom da odradi praksu za arhitektonski fakultet. Međutim, tamo su je često posećivali filmski radnici, pa je na kraju potpisala trogodišnji ugovor s producentskom kućom slavnog Dina De Laurentisa.

Tada je dobila priliku da glumi sa zvezdama kao što su Lino Ventura, Čarls Bronson i Bad Spenser. U Italiji je imala luksuzni stan, bavila se slikarstvom i uspešno trgovala antikvitetima, dok joj je gluma na kraju ostala samo ljubav iz mlađih dana.

Lekovita veza sa dr Bogdanom Maglićem

Naš poznati fizičar, dr Bogdan Maglić, priznao je da je bio u kratkoj vezi sa Marijom. To se dogodilo u za njega veoma teškom životnom trenutku, kada mu je karijera krenula nizbrdo. Marija ga je pozvala kod sebe u Rim, a po rečima dr Maglića, taj kratak period proveden sa njom pomogao mu je da vrati veru u sebe i ponovo nastavi sa svojim naučnim istraživanjima.

Filmska karijera: Od Beograda do Holivuda

Nakon što je kao dvadesetjednogodišnjakinja debitovala u filmu "Svi bokseri idu u raj", usledile su uloge u kultnim ostvarenjima domaće kinematografije:

"Mlad i zdrav kao ruža", gde je igrala rame uz rame sa Draganom Nikolićem,

"Davitelj protiv davitelja",

Nezaboravna serija i film "Kiklop", u kojoj je zavodila Frana Lasića i Radeta Šerbedžiju.

Njena slava brzo je prešla granice bivše Jugoslavije. Baksa je ostvarila zapažene uloge u italijanskim i američkim filmovima. Posle uloge u velikom holivudskom ostvarenju "Valačijevi papiri" (The Valachi Papers), u kojem je pored Čarlsa Bronsona igrala strastvenu zavodnicu, svetska kritika ju je upoređivala sa divama poput Lane Tarner i Ave Gardner.

Želja da se vrati u svoj rodni grad na kraju joj se i ostvarila. Vratila se u Beograd, gde je i preminula 14. novembra 2019. godine u svom stanu u Kosovskoj ulici.