Ivana Mlađović, jedna od glumica koja je prošla kroz čuvenu seriju "Selo gori, a baba se češlja" čija je životna priča završila na tragičan način. Ivanu, koju je publika zapamtila po epizodnoj ulozi u ovoj kultnoj seriji, pronašli su mrtvu pre šest godina u stanu prijatelja u kragujevačkom naselju Ilićevo. Njena smrt potresla je mnoge, a kao uzrok navodi se prekomerna upotreba narkotika.

Ivana je u seriji igrala Plejbojevu zečicu i iako je imala malu ulogu, ostala je upamćena. Mnogi su verovali da je pred njom svetla budućnost, jer je volela glumu i bila omiljena u društvu.

Ipak, njen život se prerano ugasio, ostavljajući porodicu u nezamislivom bolu.

Njena majka je samo jednom govorila o tragediji koji je doživela

Njena majka Ljiljana tek nakon četiri godine skupila je snagu da govori o gubitku ćerke. Svaka reč bila je prožeta bolom.

"Strašno mi je teško, moja bol je ogromna i niko je neće izlečiti dok sam živa", rekla je kroz suze.

Ali tragedija tu nije stala.

Još jedan udarac sudbine

Nedugo nakon Ivanine smrti, porodicu je pogodio još jedan strašan gubitak. Njen brat Jovan se utopio u Dunavu.

"Meni je i sin Jovan odmah za Ivanom otišao. Bio je mnogo vezan za sestru i nije mogao da je preboli. Voleli su se, uvek su bili zajedno" ispričala je Ljiljana svojevremeno za Republiku.

Za manje od godinu dana, izgubila je dvoje dece. Oboje su sahranjeni jedno pored drugog u Raškoj.

Ljiljana kaže da joj je život obeležen tugom i da svaki dan provodi sa mislima na svoju decu.

"Idem na groblje da budem sa njima. Dok sam živa, patiću i plakati. Mnogo mi nedostaju svakog dana", priznaje ona.

Posebno joj teško padaju praznici i važni datumi, jer je Ivana bila pažljiva ćerka koja je uvek nalazila način da obraduje majku.

Pored dvoje preminule dece, Ljiljana ima još jednog sina, Ivana, ali ni taj odnos nije bez bola.

"On nije došao ni na sahranu bratu i sestri. Odvojio se od nas i javlja se samo kada mu nešto treba" rekla je.

Kako navodi, razdor je nastao nakon što se preudala posle smrti njihovog oca.

"Njihov otac je mnogo pio i maltretirao nas. Ivana i Jovan su mog drugog muža voleli, ali Ivan to nije mogao da prihvati – objasnila je.

Priča o Ivani Mlađović i njenoj porodici ostaje kao podsetnik na krhkost života i težinu gubitka koji se ne može preboleti.