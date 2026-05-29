Bio je jutro 5. avgusta 1962. godine i u kući u losanđeleskoj četvrti Brentvud pronađeno je telo holivudske zvezde Merilin Monro. Novinari su se odmah počeli okupljati na mestu događaja kako bi dokumentovali tragični događaj. Postoje fotografije kreveta u kojem je Merilin umrla i tela koja osoblje prevozi u mrtvačnicu. Međutim, jedan od fotografa otišao je mnogo dalje.

Prema dokumentarnoj seriji "Skandalozno: Smrt Merilin Monro", fotograf Li Vajner tajno je ušao u mrtvačnicu u Los Anđelesu ubrzo nakon Merilinine smrti i snimio seriju fotografija njenog tela.

Foto: Prinrtscreen/Instagram/marilynmonroe

"Nije mu bilo prvi put da je koristio nekoliko boca škotskog viskija da bi se doveo tamo gde nije smeo," otvoreno kaže Vajnerov sin Devik u dokumentarcu.

Njegov otac navodno je snimio tri cele role filma koje je poslao časopisu LIFE. Među njima je trebalo da bude i kadar kako se na telo Merilin stavlja identifikaciona oznaka. Međutim, druge dve role trebalo je da sadrže mnogo osetljiviji materijal uključujući fotografije glumičinog golog tela. Vajner je trebalo da te fotografije zadrži i potom ih pohrani u sef.

"Poslednje dve role nikada nije objavio. Sam je tvrdio da nisu prikladne za javnost," navodi se u dokumentarcu. Fotograf Li Vajner umro je 1993. godine, a nikada nije otkrio gde se te fotografije nalaze. Misterija tako ostaje nerešena do danas.

Pa odakle je onda nastala fotografija glave preminule glumice nakon obdukcije? Danas to zapravo niko ne zna. Verovatno je reč o fotografiji koju je snimio zaposleni u mrtvačnici ili ured koroner u Los Anđelesu, ili je snimljena kao deo policijske dokumentacije. Međutim, pojavile su se i spekulacije da na fotografiji uopšte nije Merilin.

grob merilin monro Foto: Profimedia

Bilo kako bilo, slični privatni zapisi koji se tiču holivudske dive nisu prvi put procurili u javnost. Internet je prepun njenih rendgenskih snimaka grudnog koša i stomaka, kao i kontrastnih pregleda creva ili njene glave i brade. Navodno se na njima vide dokazi o plastičnoj operaciji brade i nosa. Sve te slike pripadale su Merilinoj medicinskoj dokumentaciji i godinama kasnije legalno su preprodavane preko kolekcionarskih i aukcijskih tržišta.