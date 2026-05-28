Muzičar Bejbi Lazanja, pravog imena Marko Purišić, pre dve godine se predstavio evrovizijskoj publici sa pesmom "Rim tim tagi dim" i završio kao drugi u velikom finalu. Nakon toga nastupio je i 2025. godine u revijalnom delu programa i predstavio svoju saradnju sa Kaarijom.

Ovako je izgledao nastup Bejbi lazanje na Evroviziji:

Marko je zahvaljujući svemu tome postao miljenik evrovizijske publike, a mnogi su se nadali da će ga videti i ove godine. Međutim, to se nije dogodilo, a sada se javio na društvenim mrežama i našalio, dajući nadu mnogima u njegov povratak na evrovizijsku scenu u Bugarskoj.

Na svom TikToku izazvao je euforiju kada je objavio video u kojem se našalio da će se, ako ne uspe da pogodi koš, vratiti na Evroviziju već sledeće godine. Koš je uspeo da pogodi i tako je, bar za sada, otkrio svoj odgovor. "Molio sam se za promašaj",

Njegov snimak izazvao je veliku euforiju kod fanova koji su poželeli da ga opet vide na velikoj evrovizijskoj sceni te da ovaj put odnese pobedu:

"Dovedi i Kariju i ", "Molim te, vrati se, ti si pravi broj jedan", "Evrosong je dosadan bez tebe", "Molim te, vrati se!", "Promašio si!!!! Svi smo videli!!!! Čekamo te 2027.", pisali su mu fanovi.

(Kurir.rs/Večernji)