Glumica i voditeljka Anja Mit nedavno je dobila dobila sina sa košarkašem, a sada se oglasila na društvenim mrežama sa jednim važnim pitanjem.

Naime, u Hramu Svetog Save izložena je jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta – pojas Presvete Bogorodice. Glumica je želela da svog sedmomesečnog naslednika odvede da se zajedno sa njim poklone svetinji.

Danima se na hiljade ljudi okuplja oko Hrama, gde u redu čekaju po nekoliko sati u redu kako bi ušli i poklonili se, a vremena za to je malo jer će Pojas Presvete Bogorodice u Srbiji biti izložen do 5. juna.

Drugari, da li neko zna da li i dalje postoji red za bebe ispred Hrama? - upitala je ona.

Patrijarh srpski Porfirije izjavio je juče, 27. maja da će Časni pojas presvete Bogorodice ostati u beogradskom Hramu Svetog Save do petka 5. juna.

- Blaga vest našega starca Jefrema, a to je da, s obzirom da braćo i sestre dragi, toliko i pokazujete toliku ljubav prema Presvetoj Bogorodici i ne žalite vremena i truda po ovom suncu da stojite napolju, blaga vest za vas je da će pojas Presvete Bogorodice ostati do sledećeg petka - rekao je patrijarh srpski tokom predavanja igumana vatopedskog Jefrema u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru.