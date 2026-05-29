Slavna pevačica Madona (67) imala je veoma buran ljubavan život koji su obeležili dva braka i brojne veze i afere. Pop kraljica je nedavno napravila osvrt na taj deo svoje prošlosti izdvojivši jednog poznatog muškarca kao svog najboljeg ljubavnika među bivšim partnerima.

Madona koja promoviše novi album "Confessions II", napravila je poseban video sa dramaturgom Džeremijem O. Harisom, Bobom Drag Kvinom, plesačicom Ajvi Magler, dizajnerom Raulom Lopezom i Marčelom Gutijerezom iz ID-ja, koji su joj postavljali pitanja.

Na pitanje ko joj je bio najbolji ljubavnik, Madona je rekla da će pomenuti jedino one koji su umrli, a onda je izgovorila: "Džon Kenedi mlađi". Nastao je šok među prisutnima, a onda se pomenulo da kruže priče o "njegovom umeću i ponosu", i to one u superlativu, piše Page six.

"Mmm hmm", potvrdila je Madona, a Raul Lopez je dodao: "Ti si treća osoba od koje to čujem". Video intervju uskoro će biti objavljen.

"Madona ima najlepše telo koje sam video", govorio je Kenedijev sin

Čuvena pevačica Madona koja je ovog meseca priredila spektakl na Met Gali i sin bivšeg američkog predsednika Džona F. Kenedija i Džeki Kenedi bili su kratko u vezi tokom osamdesetih godina.

"Madona je bila prava afera“, rekla je jedna od Kenedijevih bliskih prijateljica u knjizi „JFK Jr.: An Intimate Oral Biography“, objavljenoj 2024. godine, pa napomenula: "Ništa više. Jedva afera".

U knjizi se tvrdi da su se upoznali dok je on bio u vezi sa glumicom Kristinom Hag, a Madona udata za slavnog glumca Šona Pena. Neimenovani Kenedijev prijatelj ispričao je da se pevačica udvarala poznatom nasledniku, i da je to bilo laskanje, a ona se tada nalazila "na vrhuncu svoje igre".

"Sve se ticalo fizičke privlačnosti, nije trebalo da bude više od toga“, tvrdi izvor. Prijatelj Džo F. Kenedija je rekao:

"Nisu imali mere zaštite, a ona je bila veoma dobro upoznata sa prevencijom HIV-a". To nije sprečilo par da se „zabavi na druge načine“, a Kenedi je govorio da pevačica ima „jedno od najlepših tela koje je ikada video“.

Džon F. Kenedi uveravao Šona Pena da nije spavao sa Madonom

Prema pomenutoj knjizi, Šon Pen i Džon F. Kenedi su se sastali krajem devedesetih kada se glumac pojavio na naslovnoj strani magazina "George" čiji je suosnivač bio poznati naslednik.

Prijatelj tvrdi da je Kenedi mlađi uveravao Pena da nikada nije imao seksualne odnose sa Madonom.

Konkurencija Kenediju na listi bivših Madonih ljubavnika su umetnik Žan-Mišel Baskijat, glumac Luk Peri i reper Tupak Šakur.

Podsetimo, Madona je do 1985. do 1989. bila udata za Šona Pena. Sa rediteljem Gajem Ričijem venčala se 2000. Razveli su se 2008. godine. Madonin partner je sada mladi fudbaler i model poreklom sa Jamajke Akim Moris (29) sa kojim je zvanično u vezi od 2024.

Džon F. Kenedi mlađi, njegova žena Karolin Biset i njena sestra Lorin Biset, poginuli su 1999. u avionskoj nesreći, na putu iz Nju Džerzija ka poznatom ostrvskom letovalištu Martas Vinjard u državi Masačusets.

