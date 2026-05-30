Lisa Kudrou, glumica koju publika širom sveta pamti kao Fibi Bufe iz serije „Prijatelji”, ponovo je privukla pažnju javnosti izjavom o periodu najveće slave kultnog sitkoma. Iako je njena namera, sudeći po tonu intervjua, bila da govori o sopstvenom iskustvu i osećaju da je u početku bila potcenjena, strani mediji sada pišu da su njene reči navodno izazvale nezadovoljstvo među nekadašnjim kolegama.

Posebno se u toj priči pominje Dženifer Aniston, sa kojom je Lisa godinama važila za blisku prijateljicu i koleginicu koja je sa njom delila jedan od najuspešnijih televizijskih projekata svih vremena. Ipak, kako tvrde pojedini insajderi, atmosfera među zvezdama „Prijatelja” navodno više nije toliko bezbrižna kao što fanovi vole da zamišljaju.

Dženifer Aniston, Lisa Kudrou, Kortni Koks u seriji Prijatelji Foto: Warner Bros Collection / Everett / Profimedia

„Niko nije mario za mene”

Lisa Kudrou je u intervjuu za „The Independent” govorila o tome kako je doživljavala svoj položaj u vreme kada su „Prijatelji” postajali globalni fenomen. Glumica je ispričala da se, uprkos ogromnoj popularnosti serije, nije osećala jednako primećeno kao ostatak ekipe.

„Niko nije mario za mene”, rekla je Kudrou, prisećajući se tog perioda. Dodala je da su je pojedini ljudi iz njene tadašnje agencije zvali „šesta Prijateljica”, što je za nju bio znak da se na nju gledalo kao na manje važan deo čuvene šestorke.

Glumica je objasnila da tada, prema njenom osećaju, nije postojala jasna vizija za njenu karijeru, niti očekivanje da bi mogla da izgradi ozbiljan put posle serije. Kako je navela, utisak je bio da je trebalo da bude zahvalna što se uopšte našla u tako uspešnom projektu.

Lisa Kudrou Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Da li su se kolege naljutile?

Iako je Lisa govorila o ličnom iskustvu, RadarOnline je objavio tvrdnje izvora koji navode da njene reči nisu najbolje primljene među ostalim članovima ekipe. Prema tim navodima, Kudrou je bliskim ljudima navodno rekla da nije želela nikoga da povredi, već da samo objasni da su njene kolege u tom periodu bili doživljavani kao veće zvezde.

Međutim, izvor tvrdi da Dženifer Aniston, posebno, ne gleda blagonaklono na takvo objašnjenje. Navodno smatra da se time otvara nepotrebna drama i stvara slika u kojoj Lisa deluje kao zapostavljena članica ekipe, dok ostatak postave ispada privilegovaniji.

Još jedna izjava izazvala pažnju

Lisa Kudrou je nedavno govorila i o zaradi koju glumačka ekipa i dalje ostvaruje od „Prijatelja”. U intervjuu za „The Times” pomenuto je da zvezde serije navodno zarađuju oko 20 miliona dolara godišnje od repriza i prava na emitovanje, a Lisa se našalila pitanjem: „Zato što je Fibi Bufe bila tako sjajna?”

I ova izjava je, prema pisanju pojedinih tabloida, navodno iznervirala ostatak ekipe, jer se o novcu od „Prijatelja” godinama uglavnom ćutalo. Izvori tvrde da su glumci pažljivo izbegavali javne razgovore o zaradi zbog bezbednosti, pritiska javnosti i mogućih neprijatnosti koje takve cifre mogu da izazovu.

Foto: Rich Polk for The Actor Awards / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fibi je i dalje među najvoljenijim likovima

Bez obzira na glasine, jedno je sigurno: Lisa Kudrou je kao Fibi Bufe ostavila ogroman trag u televizijskoj istoriji. Njena uloga ekscentrične, duhovite i nežne Fibi donela joj je posebno mesto među fanovima, čak i ako je, kako sada kaže, u pojedinim trenucima imala osećaj da je potcenjena.

