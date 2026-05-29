Slušaj vest

Duška Vučinić televizijski novinar i voditelj, čiji smo glas i komentare slušali sa uživanjem, o privatnom životu godinama nije govorila. Da će biti iza kamere odluku je donela davno, te osim što retko imamo prilike da je vidimo, još manje imamo prilike da saznamo nešto o njenoj privatnosti.

Ipak, poznato je da su bivši muževi Duške Vučinić, dva čoveka, koja u njenoj životnoj priči zauzimaju važno mesto, te je o tome progovorila gostujući u „Podkastu u pidžamama“.

– Zaljubljivanje na poslu je predivno. Jedva čekaš da odeš na posao, pa ti je nekako lepo na tom poslu. Pa gledaš apsolutno da nađeš razlog zašto bi sa tom osobom morao nešto da radiš. I ja sam ga našla, moj prvi muž je reditelj, a drugi muž mi je bio novinar i on mi je isto baš trebao, da mi pomogne iskustveno – ispričala je i otkrila da je drugi brak u dobroj meri mogla da sakrije od gotovo svih.

Duška sa sinom Aleksom Foto: Petar Aleksić

– Ja inače sve nekako sakrijem, mislim kad se udaš ne možeš da sakriješ, ali onda sam se razvela i bila sam samo mesec dana razvedena i drugi brak sam nekako sakrila, onda sam ostala u drugom stanu, povukla sam se i htela da to bude baš moje i kada sam se porodila ljudi to zaista nisu znali – rekla je pa dodala.

– Razvela sam se pre 11 godina od oca mog sina.

Bivši muževi Duške Vučinić bili su sve što je ona želela u trenutku kada su bili deo njenog života, a otkriva i šta ju je to privuklo kod prvog, a kasnije i drugog supruga.

– Prvi put sam se udala sa 23 godine, šta tebe privlači, neko da ti je lep, da ti prija, da te zasmejava i da je pametan. Ja sam dobila pun paket, i drugi put sam dobila isto šta mi je u tom trenutku trebalo.

Foto: Gordan Jović/ Rts

O razlozima zbog kojih su postali bivši muževi Duške Vučinić, novinarka nije želela da govori, ali je istakla da su joj obojica veliki prijatelji i brojevi koje može da pozove u bilo kom trenutku, ma šta god joj trebalo.

– To su neke naše životne priče, koje će uvek ostati iza zatvorenih vrata. Ja njih dvojicu obožavam, mi smo u divnim odnosima i dan danas i sa prvim i sa drugim, posebno moram biti bliska sa drugim suprugom jer imamo zajedničko dete. Njih dvojicu smatram prijateljima i oni mene i znam da šta god mi u životu bude trebalo postoje dva broja telefona koja mogu da okrenem, i to je nešto na šta sam ponosna. Čak su i njih dvojica u supre odnosima i uvek su bili.

VIDEO: Duška Vučinić za Mondo