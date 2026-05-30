još jedno dete ga se odreklo

još jedno dete ga se odreklo

Slušaj vest

Sin Anđeline Džoli i Breda Pita, Medoks Džoli-Pit, planira da zvanično promeni svoje prezime. U četvrtak su urednici portala TMZ izvestili da je ovaj dvadesetčetvorogodišnjak podneo dokumentaciju kako bi pravno izbacio "Pit" iz svog imena. Prema navodima tog medija, Medoks želi da se ubuduće zove Medoks Čivan Džoli. Za sada nije poznato koliko će vremena biti potrebno da se donese odluka o ovom zahtevu.

Istorija usvajanja i promena prezimena

Anđelina je usvojila Medoksa iz sirotišta u Kambodži u martu 2002. godine, kada je imao sedam meseci. Tri godine kasnije, usvojila je i ćerku Zaharu, koja danas ima 21 godinu, iz Etiopije.

Pogledajte u galeriji fotografije Medoksa Džolija Pita:

1/5 Vidi galeriju Medoks Džoli Pit Foto: Profimedia

Kada su Andželina i Bred započeli vezu, glumac iz filma "Formula 1" (F1) objavio je nameru da usvoji njeno dvoje dece. Podneo je zahtev da se njihova prezimena promene u "Džoli-Pit", što mu je i odobreno početkom 2006. godine. Nekadašnji par je 2007. godine usvojio i sina Paksa Tijena, koji sada ima 22 godine, a roditelji su i troje biološke dece: Šajlo, koja ima 20 godina, i sedamnaestogodišnjih blizanaca Noksa i Vivijen.

Razvod i sudski sporovi

Ipak, Anđelina i Bred su se rastali 2016. godine nakon dve godine braka, pri čemu je zvezda filma "Grdana" u zahtevu za razvod navela "nepomirljive razlike". Oboje su proglašeni zakonski slobodnim osobama 2019. godine, ali su i dalje upleteni u ogorčenu pravnu bitku oko zajedničke imovine i poslovnih interesa, uključujući i vinariju u Francuskoj.

Anđelina Džoli, Bred Pit Foto: Greg Allen / Shutterstock Editorial / Profimedia

Distanciranje dece od oca

Medoks nije jedino dete u porodici koje, po svemu sudeći, želi da se distancira od svog oca. Tokom 2023. godine, Zahara se predstavila kao "Zahara Marli Džoli" na ceremoniji prijema u sestrinstvo na koledžu Spelman u Atlanti. Sledeće godine, Šajlo je pokrenula pravni postupak za promenu imena iz "Šajlo Nuvel Džoli-Pit" u "Šajlo Nuvel Džoli". Predstavnici Breda Pita se nisu javno oglašavali povodom ovih promena imena.

Pogledajte video: Tajne Bred Pitovog mladolikog izgleda