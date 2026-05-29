Slušaj vest

Bred Pit se navodno suočava sa tužbom koju su podneli proizvođači luksuzne kreme za penis zbog navodnih sličnosti sa njegovom linijom za negu kože.

Pored toga što je zvezda sa "A-liste" i dobitnik Oskara, Pit je 2023. godine zakoračio u svet kozmetike sa brendom za negu kože "Le Domaine". Prošle godine kompanija je rebrendirana i naziv je promenjen u "Beau Domaine". Međutim, taj novi naziv privukao je pažnju kompanije za negu kože iz Malibua pod nazivom "Beau D.", koja je od tada podnela tužbu. Kako prenosi "AirMail", tužba uključuje "povredu žiga, lažno označavanje porekla i nelojalnu konkurenciju prema kalifornijskom zakonu o poslovanju i profesijama".

Pogledajte fotografije Breda Pita:

1/7 Vidi galeriju Bred Pit Foto: Justin Ng / Avalon / Profimedia, Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Neuspeli pokušaji nagodbe i zahtevi tužbe

Kompaniju "Bo Di" (Beau D) osnovao je bivši modni urednik časopisa "Men’s Vogue", Brendon Palas, 2020. godine. "Air Mail" izveštava da je Bo Di tri puta bezuspešno pokušao da postigne privatnu nagodbu pre nego što je pokrenuo sudski postupak. Kompanija sada navodno traži odštetu veću od 75.000 dolara, kao i "trajnu zabranu" koja bi u potpunosti onemogućila korišćenje imena Bo Domen i čitavog brendiranja.

"Ovde nije reč o publicitetu ili kažnjavanju. Reč je o zaštiti integriteta onoga što smo godinama gradili i obezbeđivanju prava nezavisnim brendovima da rastu, a da ne budu zasenjeni ili oslabljeni," rekao je Palas za Air Mail.

Bred Pit Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Brend "Bo Domen" još uvek nije podneo formalni pravni odgovor sudu.

Razlika u ponudi: Od seruma do kreme za intimnu negu

Bredov brend, koji je osnovao sa čuvenom vinarskom porodicom Peren, prodaje širok asortiman proizvoda, uključujući sredstvo za čišćenje lica, serum i hidratantnu kremu koja obećava "dugovečnost kože". S druge strane, Bo Di kreira i prodaje samo dva proizvoda: luksuzni balzam za usne i svoj prepoznatljivi proizvod "Di krem" (D. Cream), koji je namenjen upotrebi na penisu.

Za one koji se pitaju šta tačno radi "Di krem", Palas je objasnio da ona "pomaže da koža postane punija, podstiče proizvodnju kolagena i usporava proces starenja". Na svojoj veb-stranici, Bo Di navodi da ovaj proizvod, koji košta 56 dolara, "daje moć vašem paketu" i da je napravljen od sastojaka kao što su Don kvai (Dong Quai), Horni kozija trava (Horny Goat Weed) i He šou vu (He Shou Wu), uz hranljive ekstrakte koralnog korova, bršljana i patlidžana.

Pogledajte video: Tajna mladolikog izgleda Breda Pita