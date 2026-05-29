Muzičar Dado Topić decenijama je prisutan na regionalnoj muzičkoj sceni, ali o privatnom životu nikada nije govorio previše. Poznato je da se ženio dva puta i da iz oba braka ima po sina, a njegov naslednik Daniel, koji godinama živi u Francuskoj, jednom prilikom je otvoreno govorio o njihovom odnosu.

Njegova ispovest privukla je pažnju javnosti jer je otkrio da oca nije video punih deset godina, od osme do osamnaeste godine. Ipak, o tom periodu nije govorio sa gorčinom, već sa mnogo razumevanja i zrelim pogledom na porodične odnose.

Daniel govorio o godinama bez kontakta

Daniel je tada objasnio kako je kao dete doživljavao odsustvo oca, ali i kako danas gleda na taj period.

- Oca nisam video 10 godina, od moje osme do 18. godine. Kad si dete, nekako ti to ide ka srcu, razmišljaš to mi je tata, a kada odrasteš, shvatiš da nije sve u životu crno i belo. Prihvatiš to onako kako jeste. Sve je to život. On je do moje osme godine bio najbolji tata na svetu i tu je zaradio kredit kod mene. Šta je bilo, bilo je - pričao je on ranije, pa je dodao:

- Ne volim da ostajem u prošlosti, volim budućnost. Ne možeš ljudima zameriti, svi imamo neke okolnosti, naše probleme, pa šta je, tu je.Nismo imali nikakav kontakt. Bilo je komplikovano, nije bilo mobilnih telefona, niti mogućnosti za komunikaciju kao sada. Do ponovnog susreta je došlo kad me je pozvao. Dado je bio u studiju Rogoznici u Hrvatskoj. Tog leta sam otišao tamo i videli smo se. Zajedno smo proveli to leto. Kad si dete, nekako ti to ide ka srcu, razmišljaš to mi je tata, a kada odrasteš, shvatiš da nije sve u životu crno i belo. Prihvatiš to onako kako jeste. Sve je to život.

„Nekada je bio dobar tata”

Daniel je naglasio da, uprkos periodu bez kontakta, iz ranog detinjstva pamti očinsku ljubav.

