Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji prikazuje kako propalestinski aktivista verbalno napada slavnu glumicu Helen Miren i njenog supruga, čuvenog reditelja Tejlora Hakforda. Incident se desio u Londonu. Oglasila se Metropolitanska policija.

Na početku snimka Helen Miren (80) pita muškarca koji ju je ubrzo napao da li je dobro. Usledila je serija uvreda koje je izrekao propalestinski aktivista:

„A tu je i Helen Miren, priznata cionistkinja. Rekli ste da Izrael treba da postoji zauvek zbog Holokausta. I bila je veoma srećna što su kuće Palestinaca nestale. Vi ste zla cionistička ku*ka. I vi (Tejlor Hakford) takođe". A zatim ih je opsovao.

Tejlor Hakford, američki filmski reditelj najpoznatiji po filmu „Oficir i gospodin“, uzvratio je: "Odje*i".

"Ovo je zastrašivanje"

Metropolitanska policija je saopštila da veruje da se incident dogodio krajem prošle godine. "Svesni smo videa koji kruži internetom, a koji prikazuje muškarca i ženu kako su izloženi antisemitskom verbalnom zlostavljanju u Tauer Hilu“, rekao je portparol pa naglasio: "Policija trenutno pregledava snimak i pokušava da kontaktira žrtve kako bi utvrdila da li žele da prijave incident.

Metropolitanska policija nastavlja da vredno radi na suzbijanju zločina iz mržnje svih oblika, a policajci širom Londona su izvršili više od 90 hapšenja zbog zločina iz mržnje od kraja marta", prenosi telegraph.co.uk.

Iz organizacije The Campaign Against Antisemitism rečeno je video koji je objavljen na nalogu pod nazivom Antifašistička akcija UK, „apsolutno užasan“.

U objavi na X mreži, dobrotvorna organizacija je istakla: "Sada smo u tački u kojoj se na javne ličnosti može vikati i mogu se zlostavljati samo zato što se doživljavaju kao simpatizeri jedine jevrejske države na svetu ili kao nevoljni da se prilagode ideološkom lakmus testu.

Ovo nije aktivizam. To je zastrašivanje, ponašanje rulje i ekstremizam maskiran kao moralna vrlina".

Slavna Helen Miren podržava Izrael od 1967. godine

Helen Miren koja je nedavno glumila u seriji „The Thursday Murder Club“, dugo je otvoreno govorila o svojoj podršci Izraelu i protivljenju kulturnim bojkotima protiv zemlje. Prošlog meseca, pridružila se drugim poznatim ličnostima u potpisivanju otvorenog pisma kojim podržava uključivanje Izraela u Pesmu Evrovizije, zajedno sa Ejmi Šumer, Milom Kunis, Šeron Ozborn i Bojem Džordžom.

Glumila je Goldu Meir, jedinu premijerku Izraela, u filmu „Golda“ iz 2023. godine. U to vreme je izraelskoj televiziji rekla: "Verujem u Izrael, u postojanje Izraela i verujem da Izrael mora da ide napred u budućnost, do kraja večnosti. Verujem u Izrael zbog Holokausta".

Otkrila je da su pokušali da je odgovore od snimanja filma zbog imidža Izraela na svetskoj sceni, ali je dodala: "Upoznala sam tako izvanredne ljude u Izraelu". A za izraelski Kanal 12 izjavila je sledeće: "Znam da postoji baza, temelj duboke inteligencije, promišljenosti, posvećenosti, poezije čak i u Izraelu, što je veoma, veoma posebno, mislim".

Glumica koja nije Jevrejka, kritikovala je kulturni bojkot Izraela, rekavši da „nije izgledalo ispravno napustiti umetnike u Izraelu“ koje je upoznala. Dodalaaje: "Verujem da će umetnička zajednica povesti Izrael napred".

Njena podrška Izraelu počela je kada ga je posetila 1967. godine nakon Šestodnevnog rata, u kojem se Izrael borio protiv koalicije arapskih država. Volontirala je u kibucu i putovala autostopom po zemlji.

Kritikovala je premijera Izraela Bendžamina Netanjahua i rekla da joj se ne sviđa „muški“ stil njegovog vođstva.

Pre tri godine opisala je višemesečne proteste protiv njega kao „ključni trenutak u izraelskoj istoriji“. Rekla je: "Lično sam veoma dirnuta i uzbuđena kada vidite ove ogromne demonstracije".

Ranije ove godine, glumca Meta Lukasa je uznemiravao propalestinski aktivista u metrou. Komičara je progonio i snimao aktivista, koji je vikao „oslobodite Palestinu“ i nazivao ga „cionistom“.

