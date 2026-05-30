Holivudski glumci i bivši supružnici, Ben Aflek (53) i Dženifer Garner (54), ponovo su se udružili, ali ovog puta zbog porodičnih problema. Paparaci su ih uslikali u utorak u Los Anđelesu kako dovode svoju dvadesetogodišnju ćerku Vajolet u Hitnu pomoć.

Prema fotografijama koje su dospele u javnost, Vajolet, inače studentkinja prestižnog univerziteta Jejl, jedva je hodala i morala je da se oslanja na svoje slavne roditelje dok su ulazili u medicinsku ustanovu.

Ben Aflek je zaštitnički grlio ćerku i dozvolio joj da se osloni na njega, dok je Garner pomagala da bezbedno uđu u zgradu. Iako je situacija delovala zabrinjavajuće, i Ben i Dženifer su imali osmehe na licima, verovatno pokušavajući da olakšaju ćerki i smire tenziju. Vajolet, obučena u beli džemper i crvenu cvetnu haljinu, sa maskom na licu, kasnije je izašla iz bolnice na štakama, čvrsto se držeći za oca pre nego što su joj roditelji pomogli da uđe u automobil.

Ben Aflek i Dženifer Garner sa ćerkom

Portparoli poznatih glumaca još uvek nisu odgovorili na pitanja medija o prirodi povrede koju je Vajolet zadobila.

Odnos bivših supružnika i porodična dinamika

Ova situacija je još jednom pokazala da Ben i Dženifer savršeno funkcionišu kada su njihova deca u pitanju. Poznati par, koji se upoznao na snimanju filma "Dardevil", venčao se 2005. godine, a nakon deset godina braka usledio je rastanak 2015. godine.

Razvod je zvanično finalizovan 2018. godine, a tokom zajedničkog života dobili su troje dece: Vajolet (20), Serafinu (17) i Semjuela (14). Uprkos razvodu, bivši supružnici neguju odličan odnos i zajedno učestvuju u odgajanju dece, što su pokazali i u avgustu 2024. godine kada su zajedno ispraćali Vajolet na fakultet.

Podsetimo, Ben Afllek pojavio se nedavno u javnosti sa ćerkom Serafinom koja je promenila ime u Fin i izjasnila se kao nebinarna osoba. Glumac i njegova supruga Dženifer Garner u potpunosti podržavaju odluku svog deteta. Snimak koji se dosta komentariše na Instagramu zabeležen je u Njujorku.

Serafina Rouz Aflek (16) koja je u aprilu 2024. javno rekla da se sada zove Fin, ranije se šišala na ćelavo. U međuvremenu je menjala imidža, a neretko su njen stil odevanja poredili sa stilom njenog oca Bena Afleka.

Veliku odluku o promeni imena saopštila je na komemoraciji svom dedi, ocu Dženifer Garner, kada je sa bine poručila: "Pozdrav, moje ime je Fin Aflek". Posle toga pročitala je stih iz Biblije.

Pisalo se da je na Fina uticala i ćerka Dženifer Lopez i Marka Entonija, Ema, koja se takođe izjašnjava kao nebinarna.

