Slušaj vest

Rumer Vilis, ćerka Brusa Vilisa i Demi Mur, nalazi se usred pravne bitke sa bivšim partnerom Derekom Ričardom Tomasom oko starateljstva nad njihovom trogodišnjom ćerkom Luetom.

Glumica je u sudskim dokumentima iznela ozbiljne optužbe na račun bivšeg partnera, tvrdeći da je pokazivao „uporan obrazac” emocionalnog zlostavljanja, koje se, prema njenim navodima, ponekad događalo i pred detetom. Tomas je sve optužbe negirao i poručio da je predan otac.

Foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Rumer traži primarno starateljstvo

Prema sudskim spisima, Rumer se za starateljstvo bori od jula prošle godine, kada je Tomas prvi podneo zahtev za starateljstvo i pravo na posete detetu.

U podnesku kojim se protivi njegovom zahtevu, glumica tvrdi da je Tomas pokazivao „uporan obrazac” onoga što je nazvala „suludim emocionalnim zlostavljanjem”, koje je, prema njenim tvrdnjama, počelo i pre njihovog raskida 2024. godine. Navela je i da se zlostavljanje „često događalo pred maloletnim detetom ili dok su bili zarobljeni s njim u automobilu”.

Rumer Vilis, Derek Ričard Tomas se ljube Foto: GP/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Rumer, koja traži primarno fizičko starateljstvo nad Luetom, u dokumentima navodi da je Tomas sprovodio „stalnu prisilnu kontrolu kroz dugotrajne, iscrpljujuće verbalne napade koje nije u stanju ili ne želi da zaustavi”. Tvrdila je da su takvi napadi trajali „i po više od šest sati odjednom, što je postalo svakodnevno”.

Prema njenim rečima, Tomasovo „nepredvidivo i bizarno” ponašanje „eskaliralo” je nakon rođenja njihove ćerke u aprilu 2023. godine.

„Stalno sam pokušavala da održim mir”

Rumer Vilis, Derek Ričard Tomas Foto: THE GARRETT PRESS/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Rumer je u izjavi opisala kako je, prema njenim tvrdnjama, izgledao njihov odnos.

„Stalno sam pokušavala da održim mir i hodala sam kao po jajima”, stoji u njenoj izjavi. „Želeo je da me izoluje od prijatelja i porodice. Neprestano me je bez ikakvog razloga nazivao lažljivicom. Govorio mi je da sam loša.”

Ćerka Brusa Vilisa i Demi Mur navela je i da je Tomas pokazivao „paranoično ponašanje”, kao i da je tvrdio da ona i njena majka „kuju zaveru” da mu oduzmu Luetu.

„Dugo mi je bilo teško da se suprotstavim Tomasu jer sam pokušavala da izbegnem njegove emocionalne ispade i zlostavljanje, čak i dugo nakon što se odselio”, tvrdi Rumer.

Rumer Vilis, Derek Ričard Tomas Foto: THE GARRETT PRESS/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Zabrinuta za dobrobit deteta

Rumer u podnesku navodi da je Tomasovo ponašanje ostavilo Luetu „traumatizovanom” i da „mnogo plače”. Zbog toga ne želi da on provodi vreme sa ćerkom preko noći bez prethodnog veštačenja o starateljstvu.

Glumica je izrazila zabrinutost i zbog prisustva Tomasove sadašnje verenice Lizi Loh tokom njegovih susreta sa detetom, navodeći njegovu „istoriju svađa u vezama, i to pred detetom”.

U izjavi je navela i konkretne incidente. Jednom je Tomas navodno bio toliko pod uticajem opijata da „nije mogao ni da pazi na Luetu tih nekoliko minuta, a da se ona ne otkotrlja s kauča”.

Rumer Vilis sa ćerkom Foto: Printscreen/Instagram/RumerWillis

Takođe je tvrdila da je Tomas u novembru 2023. dozvolio da Lueta „padne s kreveta”, a zatim je „sve okrenuo na sebe, govoreći kako je ona uzrujana što ju je pustio da padne, umesto da je jednostavno uteši”.

Rumer traži i da se Tomasu zabrani kupanje sa Luetom, navodeći da je „krajnje neprikladno” da se on kupa sa njom „go u njenom uzrastu”.

Tomas negira optužbe

Derek Ričard Tomas je u svojoj izjavi odbacio optužbe. On tvrdi da je Rumer podnela zahtev zato što je „besna” zbog ćerkine „jasne privrženosti” njegovoj verenici Loh.

Rumer Vilis sa ćerkom Foto: Printscreen/Instagram/RumerWillis

Priznao je da je njihova veza bila „nezdrava”, ali je negirao optužbe za zlostavljanje.

„Nisam počinio nikakav oblik porodičnog nasilja, uključujući bilo kakvu prisilnu kontrolu. Naša veza je bila nezdrava i ispravno je što je završena, ali nije bila obeležena nikakvim nasiljem, fizičkim ili emocionalnim napadima niti zastrašivanjem s moje strane”, tvrdio je. „Odluka o prekidu veze bila je obostrana i doneta u našem zajedničkom najboljem interesu.”

Tomas je odbacio i zahtev da se podvrgne sudski naloženom testiranju na droge zbog navodne „hronične svakodnevne upotrebe marihuane”. Priznao je da je ranije konzumirao marihuanu „kako je zakonski dozvoljeno”, ali tvrdi da nikada nije bio u stanju u kojem ne bi mogao „u potpunosti i ispravno da ispunjava svoje dužnosti kao Luetin otac”.

Rumer Vilis Foto: @CelebCandidly / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Moja ćerka nikada nije patila zbog nedostatka moje brige, nikada nije bila povređena, nije pretrpela traumu niti emocionalno ili fizičko zlostavljanje bilo koje vrste, niti je bila zanemarena dok je bila pod mojom brigom. Rumer ne uspeva da navede nijedan verodostojan slučaj bilo kakvog zlostavljanja ili zanemarivanja s moje strane”, stoji u njegovom podnesku.

U slučaj uključena i Demi Mur

Rumer je u podnesku optužila Tomasa i da je izazvao „veliki stres i haos”tokom poseta njenom „izuzetno bolesnom” ocu Brusu Vilisu, kojem je dijagnostikovana frontotemporalna demencija.

Pogledajte fotografije Rumer Vilijams iz detinjstva:

1/9 Vidi galeriju Rumer Vilis kao devojčica u naručju Brusa Vilisa Foto: Printscreen Instagram

Takođe tvrdi da joj Tomas „nije platio nikakvo izdržavanje” i da očekuje da će se njena „bogata porodica pobrinuti za sve”. Naglasila je da se ne oslanja na roditelje za svoje troškove i da će se „naći u ozbiljnom dugu zbog advokatskih troškova”.

Njene tvrdnje podržala je i majka, Demi Mur. U svojoj izjavi navela je da je svedočila Tomasovom „agresivnom” ponašanju dok je Rumer rađala Luetu kod kuće.

„Tomas nije imao obzira prema Rumer, bebi, procesu ili bilo kome drugome”, navela je Demi Mur. „U suštini je uništio ono što je trebalo da bude jedan od najsrećnijih trenutaka u Rumerinom životu.”

Advokat poručuje da će se slučaj rešavati na sudu

Tomasov advokat Majk Krecmer dao je izjavu za „People” i poručio da će slučaj voditi pred sudom, a ne u medijima.

„Ovaj slučaj nameravamo da vodimo na sudu, a ne u medijima. Gospodin Tomas je predan, brižan otac pun ljubavi prema Lueti. U najmanju ruku je žalosno što se gospođica Vilis aktivno upliće u odnos gospodina Tomasa sa njegovom ćerkom.

Iznesene su brojne netačne i lažne tvrdnje o prirodi njihove veze, brizi gospodina Tomasa prema Lueti, kao i optužbe za zloupotrebu droga i porodično nasilje. Poričemo svaku od tih optužbi i radujemo se što ćemo sudu uskoro predstaviti istinite i tačne informacije”, poručio je Krecmer.

Video: Raša Bukvić o saradnji sa Brusom Vilisom