Nakon što je završeno snimanje u Sen-Tropeu u luksuznom Chateau de la Messardiere, produkcija četvrte sezone hit antologijske serije Majka Vajta „The White Lotus“ (Beli lotos) preselila se u Kan, gde je preuzela Palais des Festivals za, čini se, neke od najvažnijih scena ove sezone.

Serija Beli lotos Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Produkcija snima na ovom kultnom mestu od ponedeljka, postavljajući set dan nakon što je završeno 79. izdanje Filmskog festivala u Kanu. Radnja ove sezone serije "White lotus" vrti se oko dva rivalska filmska tima koja dolaze na festival sa filmovima u konkurenciji, pri čemu jedan odsedne u Hôtel Martinez (preimenovan u White Lotus Cannes), a drugi u luksuznom skrovištu na brdu (White Lotus du Cap — koji je zapravo sniman u Sen-Tropeu).

U utorak su Lora Dern i glumica Marisa Long viđene na čuvenim stepenicama Palais-a, a Dern je privukla pažnju u dugoj crnoj haljini bez bretela sa ružičastim perjem, prenosi Varajeti.

Dern, koja je zamenila Helenu Bonam Karter, navodno igra zvezdu kojoj je karijera u padu i koja pokušava da se vrati na scenu, i deo je filmskog tima „White Lotus du Cap“. Snimala je napetu scenu u kojoj besno izlazi sa projekcije, vidno iznervirana.

Zatim je u sredu druga ekipa stigla u Palais za, čini se, još eksplozivniju scenu smeštenu u haos poslednje večeri festivala. Ari Grejnor, Stiv Kugan, Maks Grinfild i Kumail Nanjani viđeni su kako izlaze iz teatra dok su snimali, prema izvorima, scenu tuče.

Scene se poklapaju sa onim što je producent Dejvid Bernad ranije ove godine opisao kao sezonu koja donosi satiru filmske industrije i prikazuje „uspon i pad festivala, bol i ljubav i uzbuđenje što ste ovde“. Ako se završna noć zaista koristi za finale, scene iz Palais-a koje se snimaju ove nedelje mogle bi biti među najdramatičnijim trenucima sezone.

Kao i u prethodnim sezonama (smeštenim na Havajima, Siciliji i Tajlandu), komedija će biti podstaknuta kulturnim sukobima između zahtevnih američkih gostiju i tvrdoglavog francuskog hotelskog osoblja, ali će, prema izvorima, biti i sek*si avantura između gostiju i zaposlenih.

Kada se snimanje u Kanu završi, produkcija se seli u Pariz tokom juna, gde će se snimati enterijeri u čuvenom hotelu Lutetia, pariskoj znamenitosti izgrađenoj 1910. godine, pre nego što se pređe u studio. Nakon leta, ekipa bi trebalo da se vrati na jug Francuske kako bi nastavila snimanje. Sa budžetom od oko 120 miliona dolara, četvrta sezona postaje najambicioznije snimanje koje je ikada koristilo festival kao centralnu lokaciju.

