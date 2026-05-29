Glumica Anja Mandić odrasla je u neobičnim porodičnim okolnostima, nakon što su se njeni roditelji razveli i kasnije započeli nove živote sa drugim partnerima. Ipak, iz tih odnosa nastale su veze koje su se, kako je i sama pokazala, pretvorile u dugogodišnja prijateljstva i porodičnu bliskost.

Anja se sada oglasila na Instagramu i obratila se Milanu Kaliniću, sa kojim je povezuje posebna životna priča. Naime, njen otac, baletan Predrag Radojković, nakon razvoda sezaljubio u majku Milana Kalinića, pa su Anja i Milan još kao tinejdžeri postali deo iste porodične priče.

„Neke ljubavi nikad ne prolaze”

Anja je na Instagramu objavila emotivnu poruku u kojoj se prisetila trenutka kada su se upoznali i svega što je usledilo tokom narednih decenija.

- I došao je mesec i dan koji sam zapamtila davno, tada smo se upoznali, a sada smo “samo”40 godina zajedno u dobru i zlu. Izgledalo je kao da ce sve poći naopako, moj tata se zaljubio u vašu mamu i odjednom sam morala da provodim dane sa vama. Stekla sam dva mangupa, brata, prijatelja, koja su me ceo život čuvala i negovala. Još uvek čekate da uđem u ulaz kad se vraćamo kuci. Neke ljubavi nikad ne prolaze. Samo bujaju. Vidimo se na podijumu! - napisala je Anja.

Porodična priča povezana i sa Katarinom Žutić

Anjina majka, glumica Ognjanka Ognjanović, nakon razvoda se udala za glumca Miloša Žutića. On se prethodno razveo od Svetlane Cece Bojković, sa kojom je dobio ćerku Katarinu Žutić.

Katarina je tada imala 12, a Anja 11 godina, i upravo tada su njih dve postale veoma bliske. Anja je jednom prilikom govorila o tome kako je izgledalo njihovo upoznavanje i kako su od devojčica koje su povezali roditelji postale drugarice.

"Bile smo slične, obe jedinice i obe nesrećne što nemamo sestru ili brata. Brzo smo se zavolele. Spavale smo jedna kod druge, zajedno letovale, nagovorile roditelje da se venčaju. Posle smo dobile brata“, ispričala je jednom prilikom Anja Mandić.

