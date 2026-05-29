Veliki povratak "Kursadžija": Počelo snimanje novih epizoda čuvenog humorističkog sitkoma
Počelo je snimanje novih epizoda kultnog programa „Kursadžije“, koji je godinama zasmejavao publiku širom regiona.
Vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije Saša Mirković nedavno je privukao pažnju javnosti objavom na TikToku, gde je zajedno sa glumcem Sašom Pantićem najavio veliki povratak kultne humorističke serije.
U prepoznatljivom duhovitom stilu, Mirković je kroz šalu poručio da ga je već na prvi pogled obuzela smehotresna atmosfera:
– Mrak mi je pao na oči čim sam ga video, zato sam stavio naočare. Ali kraljevi rejtinga, kraljevi humora, suze već idu same!
Nakon toga, Pantić se obratio pratiocima i otkrio detalje koji su posebno obradovali mnoge na društevnim mrežama.
– Pozdrav svima! Ekskluzivno – „Kursadžije“ se vraćaju na Hype televiziju! Povratak otpisanih donosi vam omiljene likove poput Đure Palice, Janeza Drška, Ludog Milojka, Ajdemija, ali i neka nova lica – rekao je Saša Pantić.
On je naglasio da će serija biti dostupna širom regiona: Kroz Hype kanale u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj i Srbiji, uz optimističnu poruku:
– Spremite papirne maramice, plakaćete, ali od smeha – rekao je Pantić i dodao:
– Nikada nije bilo potrebnije smeha nego danas, kada su svi fokusirani na teške teme i ratove. Mi smo tu da donesemo radost. Zahvalan sam Saši Mirkoviću na poverenju, potrudićemo se da ga opravdamo i da trajemo dugo.
(Kurir.rs/ Hype tv)
