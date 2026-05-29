Počelo je snimanje novih epizoda kultnog programa „Kursadžije, koji je godinama zasmejavao publiku širom regiona.

Vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije Saša Mirković nedavno je privukao pažnju javnosti objavom na TikToku, gde je zajedno sa glumcem Sašom Pantićem najavio veliki povratak kultne humorističke serije.

Foto: printscreen YT

U prepoznatljivom duhovitom stilu, Mirković je kroz šalu poručio da ga je već na prvi pogled obuzela smehotresna atmosfera:

– Mrak mi je pao na oči čim sam ga video, zato sam stavio naočare. Ali kraljevi rejtinga, kraljevi humora, suze već idu same!

Nakon toga, Pantić se obratio pratiocima i otkrio detalje koji su posebno obradovali mnoge na društevnim mrežama.

– Pozdrav svima! Ekskluzivno – „Kursadžije“ se vraćaju na Hype televiziju! Povratak otpisanih donosi vam omiljene likove poput Đure Palice, Janeza Drška, Ludog Milojka, Ajdemija, ali i neka nova lica – rekao je Saša Pantić.

Počelo snimanje Kursadžija Izvor: Promo

On je naglasio da će serija biti dostupna širom regiona: Kroz Hype kanale u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj i Srbiji, uz optimističnu poruku:

– Spremite papirne maramice, plakaćete, ali od smeha – rekao je Pantić i dodao:

– Nikada nije bilo potrebnije smeha nego danas, kada su svi fokusirani na teške teme i ratove. Mi smo tu da donesemo radost. Zahvalan sam Saši Mirkoviću na poverenju, potrudićemo se da ga opravdamo i da trajemo dugo.

(Kurir.rs/ Hype tv)

Insert iz humorističke serije Kursadžije
