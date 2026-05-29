Patrijarh srpski Porfirije saopštio je da će Pojas Presvete Bogorodice u Beogradu ostati duže nego što je prvobitno bilo predviđeno, pa će vernici moći da mu se poklone sve do 5. juna. Veliki broj građana svakodnevno dolazi u Hram Svetog Save, a među njima je danas bila i glumica Marija Kundačina.

Glumica je na društvenim mrežama podelila nekoliko fotografija iz Hrama Svetog Save, gde je sa sestrom došla kako bi celivala ovu veliku svetinju, koja je posle više od šest vekova doneta u Beograd.

Dolazak Pojasa Presvete Bogorodice izazvao je ogromno interesovanje vernika, posebno među ženama, budući da se svetinja inače čuva u manastiru na Svetoj Gori, mestu na koje ženama nije dozvoljen pristup. Upravo zbog toga mnogi ovaj događaj smatraju retkom i posebnom prilikom za poklonjenje.

Fotografije koje je Marija Kundačina objavila pokazuju da su i danas ispred Hrama Svetog Save bile velike gužve. Vernici su u dugim redovima strpljivo čekali da uđu u hram, dok su pojedini nosili kišobrane kako bi se zaštitili od jakog sunca i visokih temperatura.

Glumica Anja Mit, koja se porodila pre sedam meseci, oglasila se kako bi prikupila informacije, jer je želela sina da odvede da se pokloni Bogorodičinom pojasu.

- Drugari, da li neko zna da li i dalje postoji red za bebe ispred Hrama? - upitala je ona.

