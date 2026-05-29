Slušaj vest

U prepunoj sali opštine Vračar, uz osmehe mališana, aplauze roditelja, prijatelja, glumaca, muzičara i kolega, održana je čarobna promocija knjige "Kapetan Keks" autorke Jovane Gmijović, vaspitačice u vrtiću "Nada Purić".

"Kapetan Keks" je nežna i maštovita priča o malom komadiću keksa koji kreće u velike avanture noseći deci važne poruke o ljubavi, dobroti i hrabrosti. Borba sa čokoladnim morem, pena od šlaga i spasavanje delfina Joce samo su deo njegovog neobičnog putovanja, pišu Večernje novosti.

Posebnu atmosferu večeri upotpunili su KUD "Više od igre" iz Mirijeva, kao i violinista Filip Pat, koji je čitao odlomke iz knjige i podelio svoje utiske sa publikom. Glumice Anja Josifofski i Milica Janketić svojim toplim interpretacijama dodatno su približile priču najmlađima.

Mališani su uživali u poklonima, bojankama i druženju sa autorkom, koja im je poručila:

- Kapetan Keks vam šalje "morske pozdrave i želi mirno more puno ljubavi, osmeha i radosti.

Jovana je autorka i zbirki "Na krilima zmaja" i "Avanture iz kofera jednog zmaja", kroz koje, baš kao i u ovoj, slavi hrabrost, različitost i snagu ljubavi.

Bonus video: