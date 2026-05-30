Slušaj vest

Ruska glumica Aglaja Tarasova, poznata po ulozi u filmu "Led" i kao bivša devojka glumca Miloša Bikovića, povukla se sa društvenih mreža nakon što je prošle godine osuđena na tri godine uslovne kazne zbog krijumčarenja ulja kanabisa. Iako se dugo krila od javnosti, ipak se vratila na društvene mreže.

Aglaja je sada pozirala sa buketom cveća u pidžami, a mnogi je u ovom izdanju ne bi prepoznali.

Aglaja Tarasova, bivša devojka Miloša Bikovića osuđena zbog krijumčarenja ulja kanabisa, vratila se na društvene mreže Foto: Printscreen/ Instagram/ aglayatarasova

Ministarstvo unutrašnjih poslova ranije je saopštilo da je Tarasova privedena 28. avgusta na aerodromu Domodedovo, nakon što je kod nje pronađen vejp koji je sadržao 0.38 grama ulja kanabisa. Protiv nje je ubrzo pokrenut krivični postupak za šverc narkotika, a u septembru se našla pred sudom.

Istražitelji su tada tražili da joj se odredi kućni pritvor, međutim, sudija Dina Hansi je taj zahtev odbila.

U galeriji pogledajte fotografije Aglaje Tarasove i Miloša Bikovića:

1/7 Vidi galeriju Aglaja Tarasova i Miloš Biković Foto: Ekaterina Chesnokova / Sputnik / Profimedia, Evgenya Novozhenina / Sputnik / Profimedia, Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

- Odbija se zahtev istražitelja za izricanje preventivne mere kućnog pritvora za Darju-Aglaju Viktorovnu Tarasovu. Izabrana je preventivna mera u vidu zabrane određenih radnji", saopštila je sudija Hansi, prenosi Blic.

U novembru je Gradski sud u Moskvi osudio glumicu na tri godine uslovne kazne zatvora i izrekao joj novčanu kaznu u iznosu od 200.000 rubalja, odnosno oko 2.100 evra. Tužilaštvo je prvobitno tražilo tri i po godine uslovne kazne, ali joj je kazna smanjena zbog priznanja krivice.

Aglaja Tarasova Foto: TASS / ddp USA / Profimedia

Pokajanje u sudnici i povlačenje sa mreža

Tokom suđenja, glumica, koja je za ulogu u filmu "Led" osvojila prestižnu nagradu Zlatni orao, istakla je da je incident bio "tragična nesreća" i "teška lekcija" koja ju je naterala da preispita mnoge stvari u životu. U završnoj reči, emotivno se obratila sudu i publici moleći za oprost.

Aglaja Tarasova Foto: Mikhail Voskresenskiy / Sputnik / Profimedia

- Ovo je pogodilo moje gledaoce i želim da ih zamolim za oproštaj... Molim vas da mi date šansu i dozvolite mi da se vratim onome što volim - obratila se sudiji.

Nakon što joj je izrečena kazna, Aglaja se još letos povukla sa društvenih mreža. Od tada se retko oglašava, objavljujući s vremena na vreme kampanje i reklame u kojima je učestvovala, a njen nedavni povratak na Instagram obeležila je objava u kojoj je jednoj prijateljici čestitala rođendan.

Video: Miloš Biković s navijačima na Kipru