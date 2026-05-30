"Bolje je biti glava svoje porodice nego rođak klovn slavne holivudske dinastije", poručio je čuveni glumac Nikolas Kejdž, koji je prošle godine promenio ime.

Glumac rođen kao Nikolas Kim Kopola, zvanično je promenio ime u Nikolas Kejdž prošle godine. Zašto je doneo takvu odluku objasnio je u intervjuu za časopis "Variety“. Interesantno je da ga većina ljudi i poznaje kao Nikolasa Kejdža.

Nikolas Kejdž se distancirao od porodice Kopola

"Ja sam Nik Kejdž. Legalno sam promenio ime prošle godine“, rekao je šezdesetdvogodišnji glumac pa napomenuo: "U privatnom životu i pred kamerama, ja sam Nik Kejdž. Bolje je biti glava svoje male porodice nego klovn na marginama tuđe, pa sam odlučio da to prihvatim i budem Kejdž".

Prezime Kejdž je uzeo od lika iz stripa Marvel, Luka Kejdža, a inspiracija je bio avangardni umetnik Džon Kejdž. Tražio je "kratko i zvučno“ ime, po uzoru na Džejmsa Dina.

Podsetimo, Kejdž je sin pokojnog Augusta Kopole, starijeg brata kultnog reditelja Fransisa Forda Kopole i glumice Džoj Vogelsang. Poznati članovi porodice su Kopolina ćerka, rediteljka Sofija Kopola i Džejson Švarcman, sin Kejdžove tetke Talije Šajer. Roditelji Augusta, Fransisa i Talije, bili su kompozitor Karmajn Kopola, koji je komponovao muziku za mnoge filmove svog sina, i Italija Kopola.

Umetničko ime Kejdž koristi tokom cele svoje karijere, izuzetak je bila pilot epizoda ​televizijske emisije iz 1981. i film "Brza vremena u srednjoj školi Ridžmont“ iz 1982. godine.

Dok je trajalo snimanje tog filma, ljudi su mu stalno dobacivali: "Volim miris Nikole ujutru", aludirajući na poznatu rečenicu iz filma njegovog ujaka "Apokalipsa danas“. To mu je ometalo posao, piše People.

"Odlučio sam da mi ne treba i promenio sam prezime u Kejdž“, izjavio je za Vajerd 2022. godine.

Slavni glumac opčinjen Nikolom Teslom

Među brojnim slavnim ličnostima koje su impresionirane delima Nikole Tesle nalazi se i Nikolas Kejdž.

Igrao je 2010. u filmu “The Sorcerer's Apprentice”, koji se dotiče rada čuvenog Nikole Tesle. Promovišući to ostvarenje, ispričao je sledeće:

"Slučajno sam saznao da je dan njegove smrti - dan mog rođenja, pa sam s tim na umu otišao u sobu Nikole Tesle u hotelu 'New Yorker', kako bih pokušao da vidim da li mogu da prizovem duhove, slikovito govoreći, i da vidim šta će se desiti. I onda sam bio u sobi, nešto je udarilo u prozor, i mislim da je to možda bio golub, čitao sam malo o Tesli, i saznao sam da su mu to bili prijatelji, voleo je golubove. I baš mu je bilo stalo do njih, brinuo se o njima. To je bilo to! To je bilo to za njega, njegovi golubovi i njegova nauka. Pa sam pomislio - u redu, to je dar. Pokušaću da pronađem način da ubacim goluba u film, i da pomognem tom golubu koji se povredio, to je za tebe, Nikola Tesla", piše teslauniverse.com, a prenosi Blic žena.

Podsetimo, Nikola Tesla umro je sedmog januara 1943. a Nikolas Kejdž rodio se sedmog januara 1964. godine. Glumac često ističe tu sponu, a njegovo oduševljenje naučnikom srpskog porekla seže do krajnjih nivoa.

Jedna od brojnih razlika između Kejdža i Tesle jeste činjenica da se glumac ženio pet puta, dok je čuveni naučnik bio neženja.

Kejdž se 1998. zabavljao sa glumicom Kristinom Fulton sa kojim je 1990. dobio sina Vestona koji je danas otac dvojice dečaka. Glumac se 1995. oženio Patrišom Arket. Razveli su se 2001. Venčao se 2002. sa Lisom Mari Prisli, od koje se razveo 107 dana kasnije. Taj brak je zvanično okončan 2004.

Nikolas Kejdž je i veliki fan Elvisa Prislija, koji mu je bio inspiracija za ulogu u filmu "Divlji u srcu". Glumčeva treća supruga bila je Alis Kim sa kojom je u braku bio do 2004. do 2016. Imaju sina Kal-Ela.

Pre šest godina on i Erika Koike sklopili su brak u Las Vegasu. Podneo je zahtev za okončanje braka četiri dana kasnije. Zvanično je bio razveden tri meseca nakon toga. Februara 2021. oženio se peti puit, njegova supruga je Riko Šibata.

Video: Nikola Tesla - 83 godine od smrti najvećeg naučnika