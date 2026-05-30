Osim što su bile rođake u četvrtom kolenu, pokojna princeza Dajana i bivša vojvotkinja Sara Ferguson bile su vrlo bliske prijateljice još od detinjstva. Međutim, kraljevski život nosi i svoje posledice, pa se tako njih dve na kraju nisu najbolje slagale (iako je Ferguson tvrdila da jesu), a o tome zašto je došlo do razmirica između njih dve pojasnio je autor Endru Louni, specijalizovan za kraljevsku porodicu, za Daily Mail.

Sara Ferguson i princeza Dajana bile su rođake i prijateljice Foto: UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

Navodno se njihovo blisko prijateljstvo raspalo nakon što je bivša vojvotkinja od Jorka u svojoj autobiografiji iz 1996. godine, “My Story”, objavila tvrdnju da je dobila “bradavicu (žulj)” pozajmivši cipele od lejdi Dajane. Kraljevski autor je pojasnio: “Zapravo, stvarnost je bila takva da je Dajana bila jako zabrinuta da bi Sara Ferguson mogla da prodaje priče o njoj i taj odnos nikada nije popravljen, iako se Sara Ferguson pretvarala da jeste.”

princeza Dajana Foto: Mauro Carraro / Shutterstock Editorial / Profimedia

Princeza Dajana je i upoznala svoju rođaku s bivšim princom Endruom, njenim sada bivšim suprugom, te su njih dve postale jetrve kada su se udale u kraljevsku porodicu. Dajana se udala za tadašnjeg princa (danas kralja) Čarlsa 1981, a Ferguson je izgovorila “da” Endruu 1986. godine.

Život u kraljevskoj porodici na prvu ih je posebno zbližio jer su međusobno mogle da saosećaju s problemima svoje porodice. “Dajana bi svake nedelje dolazila kod Sare Ferguson i žalile bi se na kraljevsku porodicu. Obe su se osećale vrlo ograničeno unutar okvira kraljevske porodice. Ali istovremeno, postojale su neke zabrinutosti koje je Dajana imala, a to je da je Ferdži možda previše bučna i da je na neki način potkopavala Dajanin ugled, te je počela da se distancira”, pojasnio je Louni.

bivši princ Endru Mauntbaten-Vindzor, princeza Dajana i Sara Ferguson Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Njihovo prijateljstvo je čak izdržalo i “tešku smicalicu” koju je Dajana napravila Ferdži kada su se njih dve složile da će se istovremeno razvesti od svojih muževa, prinčeva. Međutim, Dajana je “pustila Saru Ferguson da to sama uradi i u osnovi je, iz načina na koji se kraljevska porodica odnosila prema Sari Ferguson, naučila kako će se sama nositi s razvodom.”

princeza Dajana Foto: LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

Ferguson se od Endrua rastala 1992. godine, dok su razvod okončali 1996, ali par je nastavio da živi zajedno u Royal Lodge-u – sve dok ih kralj Čarls III nije izbacio s kraljevskog imanja u februaru 2025. godine nakon cele drame s povezanošću sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, te nakon što je Endruu 2022. godine oduzeo kraljevske titule.

Dajana se, u međuvremenu, rastala od Čarlsa 1992. godine, a na kraju se od njega konačno razvela četiri godine kasnije. Poginula je u saobraćajnoj nesreći u Parizu 1997. godine, u 36. godini.

bivši princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Ferguson je prethodno rekla časopisu People da su ona i Dajana jedinstveno podržavale jedna drugu tokom svog vrhunca, kada su dominirale naslovnicama kao “supruge Vindsora”. “Dajana i ja obe smo imale svoje probleme s mentalnim zdravljem, a ona i ja smo znale da razgovaramo. Rekla je: ‘Ferdži, zapamti jednu stvar: Kad si na vrhu pijedestala, tako je lako pasti. A ti si na dnu. Samo se popneš’”, rekla je 2021. godine.

