Marša Lukas, montažerka nagrađena Oskarom za kultni film „Ratovi zvezda“ (Star Wars) koji je režirao njen bivši suprug Džordž Lukas, preminula je u sredu u Rančo Miražu, u Kaliforniji. Imala je 80 godina. Porodični advokat potvrdio je da je uzrok smrti bio rak.

Marša Lukas nije bila samo supruga slavnog reditelja, već i jedna od najuticajnijih figura u svetu filma 1970-ih godina,često nazivana „tajnim oružjem“ Džordža Lukasa.

Foto: AP

Povodom njene smrti, porodica je izdala emotivno saopštenje:

„Marša će ostati upamćena kao briljantna pripovedačica, pionirka za žene u svetu filma, voljena majka i baka, velikodušna domaćica i lojalna prijateljica čiji su humor i iskra ispunjavali svaku prostoriju u koju bi ušla. Njen uticaj na film je neizbrisiv, ali oni koji su je najbolje poznavali pamtiće način na koji je činila da život deluje živopisnije, lepše, zabavnije i punije ljubavi. Njen rad bio je poznat po emocionalnoj inteligenciji, ritmu i ljudskosti — retkoj sposobnosti da pronađe istinu u sceni i donese srce, zamah i jasnoću na platno.“

Njen doprinos kinematografiji bio je ogroman. Pre nego što je osvojila Oskara za montažu prvog filma iz serijala „Ratovi zvezda“, bila je nominovana za istu nagradu za rad na filmu „Američki grafiti“. Pored filmova svog supruga, poput „Povratka džedaja“, Marša je blisko sarađivala i sa Martinom Skorsezeom. Montirala je neka od njegovih najznačajnijih ostvarenja, uključujući filmove „Alisa više ne stanuje ovde“, „Taksista“ i „Njujork, Njujork“.

Marša je imala ključnu ulogu u kreiranju priče i likova koje danas poznaje ceo svet. U knjizi „Tajna istorija Ratova zvezda“, autor Majkl Kaminski ističe njenu važnost:

„Marša je, zajedno sa mnogim Džordžovim prijateljima, kritikovala koji likovi funkcionišu, koji ne, koje scene su dobre, a Lukas je na taj način sastavljao scenario. Marša je uvek bila kritična prema Ratovima zvezda, ali je bila jedna od retkih osoba koje je Lukas pažljivo slušao, znajući da ima dar za stvaranje snažnih likova.“

Džordž Lukas je 1977. godine za časopis Roling stoun (Rolling Stone) priznao da je upravo ona bila zaslužna za jednu od najvažnijih odluka u sagi:

„Što sam više razmišljao o tome da Ben (Obi-Van Kenobi) pogine na Zvezdi smrti, to mi se ideja više dopadala jer je, kao prvo, učinila pretnju koju predstavlja Vejder većom, a to se povezalo sa Silom i činjenicom da on može da koristi mračnu stranu.“

Čak je i Mark Hemil, koji je tumačio lik Luka Skajvokera, podelio anegdotu o njenom uticaju na setu:

„Znam sa sigurnošću da je Marša Lukas bila odgovorna za to što je ubedila Džordža da zadrži onaj mali ’poljubac za sreću’ pre nego što smo Keri Fišer i ja preskočili ambis u prvom filmu. Džordž je mislio da se ljudi smeju na pretpremijerama, ali mu je ona rekla: ’Džordže, smeju se jer je to tako slatko i neočekivano’ — i njen uticaj je bio toliki da, ako je ona želela da to ostane, ostalo bi u filmu.“

Rođena je kao Marša Lu Grifin u Modestu, a odrasla je u Severnom Holivudu. Svoju karijeru započela je kao filmska bibliotekarka pre nego što je postala pripravnica u udruženju montažera. Džordža Lukasa upoznala je dok su oboje radili za legendarnu montažerku Vernu Fild. Venčali su se 1969. godine, a ona je radila kao asistent montaže na njegovom prvom igranom filmu „THX 1138“.

Par se razveo 1983. godine. Njen drugi brak, sa Tomom Rodrigezom, koji je radio kao menadžer produkcije na imanju „Skajvoker ranč“, okončan je 1993. godine.

Iza sebe je ostavila ćerke Amandu Lukas i Ejmi Soper, unučad Feliksa Halikainena, Elianu Halikainen i Noksa Sopera, kao i svoju „izabranu porodicu“, Saru Dajer i Džona Tejlora.

