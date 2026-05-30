Italija je zabranila koncerte američkih repera Kanjea Vesta i Travisa Skota, planirane za jul u severnom gradu Ređo Emiliji, saopštile su tamošnje vlasti.

Otkazivanje zbog zabrinutosti za bezbednost

Gradonačelnik Salvatore Angijeri naredio je otkazivanje zbog zabrinutosti za javni red i bezbednost, uključujući mogućnost protesta. Vestu, takođe poznatom kao Je, otkazani su mnogi nastupi širom Evrope ovog leta nakon godina antisemitskih izjava, uključujući izjave u kojima hvali Adolfa Hitlera, ili objavljivanje sadržaja s nacističkim simbolima.

Kanje Vest Foto: ShotbyNYP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sa Skotom pak organizatori postupaju oprezno otkako je u gužvi na njegovom koncertu 2021. na festivalu Astroworld u Hjustonu poginulo 10 osoba, a stotine je povređeno. Trebalo je da Skot nastupi na festivalu "Pulse of Gaia" 17. jula u Areni RCF sa 103.000 mesta, a Jeov je nastup bio zakazan za naredni dan.

Angijeri je rekao da je odluka donesena na zahteve potrošačke grupe CODACONS i jevrejske zajednice u Modeni i Ređo Emiliji, koji su izazvali posebnu zabrinutost zbog jea. Vlasti su kao činioce koji su doveli do zabrane navele kratko vreme održavanja dvaju koncerata i veliki priliv gledalaca koji se očekuje u okviru 24 sata.

Travis Skot Foto: Profimedia

Nekoliko otkazanih koncerata

Takođe su istakli otkazivanje drugih Jeovih koncerata u Evropi i "konkretan rizik" od protesta. U aprilu je Britanija odbila Jeu ulazak uz obrazloženje da njegova prisutnost ne bi bila korisna za javno dobro.

Kasnije tog meseca odložio je i koncert u Marselju nakon izveštaja da je francuska vlada događaj pokušala da zabrani, dok su otkazani i koncerti u Poljskoj i Švajcarskoj. Je, koji se izvinio zbog prošlih izjava pravdajući ih nelečenim bipolarnim poremećajem, nastavio je da nastupa u zemljama koje su mu to dozvolile. U subotu bi trebalo da održi koncert u Istanbulu.

Kanje Vest Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Takođe će sledećeg meseca održati koncerte u Holandiji, nakon što je ministar migracija izjavio da ne postoje zakonske osnove za zabranu ulaska. Je, Skot ni organizatori događaja u Italiji još nisu odgovorili na zahtev za komentar.

(Kurir.rs/ Index.hr)

