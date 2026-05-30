Slušaj vest

Dugotrajnim aplauzima i ovacijama publika je ispratila još jedno nezaboravno veče grupe Legende, koja je svojim vernim poštovaocima priredila posebno iznenađenje. Povodom obeležavanja četiri decenije uspešnog rada, članovi popularnog sastava poklonili su posetiocima CD sa snimkom svog jubilarnog 60. koncerta održanog u Sava centru.

1/4 Vidi galeriju grupa Legende zauvek u srcima Foto: Kurir/M.S., Skymusic, Kurir Televizija

Ovaj jedinstveni muzički dar predstavlja znak zahvalnosti publici koja već 40 godina prati i podržava grupu Legende na njihovom umetničkom putu. Na albumu se nalaze najlepše pesme izvedene tokom jubilarnog nastupa, koji je ostao upamćen po emotivnoj atmosferi, vrhunskoj interpretaciji i snažnoj vezi između izvođača i publike.

Članovi grupe istakli su da je upravo verna publika najveći razlog njihovog trajanja i uspeha, te da su želeli da uspomenu na ovaj značajan jubilej sačuvaju i podele sa svima koji su godinama uz njih.

„Četrdeset godina karijere ne bi bilo moguće bez ljudi koji dolaze na naše koncerte, pevaju sa nama i daju nam energiju da trajemo. Ovaj CD je naš mali znak zahvalnosti za svu ljubav i podršku koju dobijamo“, poručili su iz grupe.

Šezdeseti koncert u Sava centru još jednom je potvrdio status Legendi kao jednog od najcenjenijih muzičkih sastava na domaćoj sceni. Uz bezvremenske hitove i emotivne interpretacije, publika je imala priliku da uživa u večeri ispunjenoj uspomenama, emocijama i vrhunskom muzikom.

Poklon CD sa snimkom ovog istorijskog nastupa predstavlja trajnu uspomenu na jubilej koji je obeležio četiri decenije uspešnog rada, potvrđujući da su Legende i dalje među omiljenim izvođačima svih generacija.