Darina Jotova pobedila je na ovogodišnjoj 70. Evroviziji i donela Bugarskoj neizmernu radost. Upravo zbog nje će se ovo popularno muzičko takmičenje naredne godine održati u Sofiji.

Sada je otkriveno i šta će popularna Dara dobiti na poklon u svojoj rodnoj zemlji:

Ovako je izgledao natup Bugarske na Evroviziji 2026:

"Malo ko od vas zna da Dara (Darina Jotova) ima korene iz sela Trustikovo, gde živi i njena baka. Na sledećoj sednici Opštinskog veća - Avren, predložiću da se Dari dodeli titula "Počasni stanovnik opštine Avren" zbog njenog spektakularnog uspeha na Evroviziji i slave koju je naša lepa devojka donela Bugarskoj", na svom ličnom Fejsbuk profilu objavio je gradonačelnik Avrena, Emanuil Manolov.

"Takođe ću podneti predlog da joj se pokloni opštinska parcela u selu Bliznaci, gde će se, nadam se, izgraditi kuća u kojoj će se roditi još mnogo lepih pesama, koje će sve nas oduševiti. Hvala ti, DARO! Beskrajno si nas obradovala!" rekao je gradonačelnik Avrena.

