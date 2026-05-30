Nil Makdone, glumac poznat po ulogama u serijama poput "Braća po oružju" (Band of Brothers) i "Očajne domaćice" (Desperate Housewives), ali i po likovima negativaca i prodornim plavim očima, progovorio je o mračnom periodu kada ga je Holivud, kako tvrdi, odbacio zbog njegovih verskih uverenja, što ga je dovelo do finansijskog i ličnog sloma. Priča o padu Nila Makdoneha započela je 2010. godine na setu Ej-Bi-Sijeve serije "Skandals".

Nil Mekdona sa suprugom Foto: Tommaso Boddi / Getty images / Profimedia

Samo tri dana nakon početka snimanja, glumac je dobio otkaz. Razlog nije bio nedostatak talenta ili neprofesionalnost, već čvrsto uverenje koje je godinama bilo deo njegovih ugovora: Makdone, predani katolik, odbijao je da snima intimne scene i da ljubi bilo koju ženu osim svoje supruge Ruve. Iako je producentima njegov stav bio poznat, a kreator serije "Očajne domaćice" Mark Čeri prethodno je uspešno prilagođavao scenario njegovim principima, ovoga puta kompromisa nije bilo.

"Neću poljubiti nijednu drugu ženu jer su ove usne namenjene samo jednoj", izjavio je glumac, ne sluteći da će ga ta odanost supruzi koštati karijere i gurnuti na samu ivicu egzistencije. Holivud, tvrdi Makdone, nije imao razumevanja za njegov stav, a odluka da ostane veran svojim načelima pretvorila ga je u prognanika.

Nil Mekdona sa suprugom Foto: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia

Crna lista Holivuda

Nakon otkaza, usledilo je ono što glumac opisuje kao stavljanje na crnu listu.

"Niko nije hteo da me zaposli jer su mislili da sam neki verski luđak. A zapravo se radilo o tome da toliko volim svoju ženu. Niko to nije mogao da razume", prisetio se Makdoneh. Telefon je prestao da zvoni, a ponude za uloge su presušile. Godinama je gradio reputaciju svestranog i pouzdanog glumca, ali odjednom je postao nepoželjan. Taj period opisuje kao gubitak sopstvenog identiteta.

"Izgubio sam ne samo materijalne stvari, već i samopouzdanje, ono što jesi, svoj identitet. Moj identitet bio je glumac, i to veoma dobar. Jednom kada više nemaš taj identitet, izgubljen je u vrtlogu", objasnio je bolan proces kroz koji je prolazio. Osećao se kao da je izneverio sve, a posebno svoju porodicu, što je stvorilo ogroman unutrašnji pritisak.

Foto: Alex Pitt / Zuma Press / Profimedia

Posledice

Posledice su bile razorne i veoma stvarne. Porodica Makdoneh, koja uključuje i petoro dece, izgubila je sve što je stekla.

"Izgubili smo kuću, automobile, apsolutno sve", priznao je glumac. U tim najtežim trenucima, pomoć je stigla od prijatelja, pokojnog glumca Luka Perija, koji je Nilovoj porodici ponudio svoj dom dok se ne snađu. Paralelno sa finansijskim krahom, Makdoneh se borio i sa ličnim demonima. Priznao je da je oduvek voleo da popije, ali nakon što je ostao bez posla, alkohol je postao ozbiljan problem. "Koje je vreme da se bar otvori? To je tada uglavnom bio moj misaoni proces", iskreno je opisao svoje stanje. Osećaj neuspeha bio je ogroman.

"Izneverio sam Ruve i naših petoro dece. Svi sjajni predmeti koje sam prikupio bili su mi oduzeti, a to raspeće uzrokovalo mi je toliko unutrašnje boli jer sam sve sveo na sebe. Kako sam mogao da izneverim tim?"

Prekretnica je stigla u obliku ultimativne ljubavi njegove supruge Ruve, sa kojom je u braku od 2003. godine. Videvši ga kako tone sve dublje, postavila mu je jasan izbor.

"Zgrabila me je i rekla: 'Ili mi ili flaša, ti biraj'. Nikada se nisam osvrnuo", kazao je Makdoneh. Ta rečenica bila je dovoljna da se otrezni u svakom smislu. Ubrzo je usledio i duhovni preokret.

"Sećam se da sam pao na kolena i rekao: 'Bože, zašto si zaboravio na mene? Zašto me toliko kažnjavaš?' Čim su te reči izašle iz mojih usta, shvatio sam koliko su to egocentrična pitanja", prisetio se. Shvatio je da svoj život mora da posveti služenju Bogu i porodici, a ne sebi.

Nil Mekdona sa suprugom Foto: Amanda Mccoy / Zuma Press / Profimedia

Poziv koji je sve promenio

Samo nekoliko minuta nakon te molitve, usledio je poziv koji je sve promenio. S druge strane linije bio je Grejam Jost, scenarista sa kojim je radio na seriji "Braća po oružju". Ponudio mu je ulogu negativca u prve dve epizode nove serije "Pravednik" (Justified). Makdoneh je odmah prihvatio. Nakon prve snimljene scene, Jost mu je ponudio ulogu glavnog negativca za celu sezonu. Ta uloga ne samo da mu je vratila karijeru, već ga je lansirala u novu, još uspešniju fazu. Paradoksalno, uloge negativaca često su bile savršeno usklađene sa njegovim principima, jer retko sadrže romantične scene.

No, dok Makdoneh govori o brutalnoj crnoj listi, pogled na njegovu filmografiju otkriva nešto složeniju sliku. Godine 2011, u jeku navodnog izopštenja, pojavio se u Marvelovom blokbasteru "Kapetan Amerika: Prvi osvetnik", a imao je i uloge u serijama poput "Zakon i red". Iako je nesumnjivo prošao kroz težak period, neki analitičari tvrde da izraz "crna lista" možda nije u potpunosti primeren, s obzirom na to da su žrtve prave holivudske crne liste iz pedesetih godina prošlog veka ostajale bez posla godinama, ako ne i zauvek.

Osnivanje produkcijske kuće

Danas je Nil Makdoneh zaposleniji nego ikada. Sa suprugom Ruve osnovao je produkcijsku kuću kako bi stvarali sadržaj koji je u skladu sa njihovim porodičnim i verskim vrednostima. "Bog mi je dao ovaj dar da budem glumac i neću ga protraćiti", kaže. Kroz svoju firmu sada ima kontrolu nad projektima, a jedan od njih, vestern "Poslednji rodeo" (The Last Rodeo), doneo mu je posebnu satisfakciju. Nakon decenije izbegavanja, najzad je poljubio glavnu glumicu na ekranu – jer je tu ulogu igrala njegova supruga Ruve. "Nagovorio sam je. Rekao sam: 'Dušo, ti moraš da budeš u filmu jer na kraju moram da poljubim devojku'. Rekla je da ne zna da glumi, a ja sam joj odgovorio: 'E pa, sad znaš'", ispričao je kroz smeh. Taj trenutak za njega je bio kruna godina vere i predanosti braku koji je izdržao pritiske industrije.

(Kurir.rs/Večernju list)