- Kada sam imala 17 godina počela sam intenzivno da razmišljam čime bih volela u životu da se bavim, otvarajući tako razne profesionalne "fioke", kao poslednju otvorila sam i onu u kojoj je bila gluma. Bojažljivo, budući da sam kao dete glumice i snimatelja odrasla u toj profesiji, znala sam šta ona sa sobom nosi, bez ikakvih iluzija. Pokušavajući tako da sebe vidim u raznim profesijama, shvatila sam da bi me najsrećnijom činila moja sadašnja profesija, i tako sam odlučila da spremim prijemni ispit i pokušam - ispričala je u intervjuu za "Fashion & Lifestyle Magazine". Tad je istakla da su joj roditelji od početka najveća podrška, ali i "najsuroviji i najiskreniji kritičari".