Nastup grupe "The Killers" na otvaranju finala Lige šampiona 2026. na krcatoj Puškaš areni u Budimpešti privukao je ogromnu pažnju javnosti.

Ono što je za fanove benda bilo najvažnije jeste činjenica da su se na terenu u Mađarskoj našla sva četiri originalna člana (Brandon, Dejv, Mark i Roni). Bend već godinama unazad na turnejama nastupa u izmenjenom sastavu jer su gitarista Dejv Kjunig i basista Mark Stormer često pauzirali od koncerata zbog privatnih razloga. Ovo finale ih je ponovo ujedinilo u punom sjaju.

Izvođenje planetarnih hitova poput "Mr. Brightside" i "Somebody Told Me" pred više od 70.000 navijača na stadionu (i stotinama miliona pored TV ekrana) napravilo je savršenu atmosferu pre nego što su na teren istrčali fudbaleri Arsenala i Pari Sen Žermena u borbi za najvažniji klupski trofej na svetu.

Uzbor benda The Killers za finale Lige šampiona 2026. godine se pokazao kao jedan od energetski najjačih i najuspešnijih poteza do sada.