Gradski sud u Vinici osudio je u odsustvu pevačicu i bivšu ukrajinsku parlamentarnu poslanicu Taisiju Povalij na 12 godina zatvora uz potpunu konfiskaciju celokupne imovine koja se nalazi na teritoriji Ukrajine.

Ova drastična presuda, kako je saopštilo Tužilaštvo, donesena je nakon što je sud utvrdio njenu krivicu za kolaboracionističke aktivnosti, javno opravdavanje i podržavanje ruske vojne agresije, kao i pozive na rat. Uz zatvorsku kaznu, Povalijvoj je izrečena i zabrana obavljanja određenih javnih dužnosti u trajanju od 15 godina. S obzirom na to da pevačica već godinama boravi u Moskvi, suđenje je sprovedeno u njenom odsustvu, a presuda predstavlja snažnu poruku ukrajinskog pravosuđa svima koji su se svrstali na stranu agresora. Državi su, osim nekretnina i vozila, trajno pripala i imovinska prava na njenih devet muzičkih dela, čime je simbolički i pravno završen njen status ukrajinske umetnice.

taisiya povaliy Foto: Valeria Kalugina / Zuma Press / Profimedia

Tužioci su tokom postupka izneli niz dokaza koji potvrđuju da je Povalijeva, nekadašnja nositeljka prestižne titule Narodne umetnice Ukrajine i poslanica u parlamentu ispred sada zabranjene Partije regiona, nakon 2014. godine sistematski delovala u korist Ruske Federacije. Prema materijalima iz istrage, ona je aktivno učestvovala u propagandnim događajima Kremlja, u intervjuima za ruske medije širila antiukrajinske narative, hvalila ruskog predsednika Vladimira Putina i otvoreno pozivala na okupaciju celokupne teritorije Ukrajine.

Posebno je teško odjeknula njena izjava u kojoj je pokušala da diskredituje ukrajinske branioce koji su učestvovali u odbrani Kijeva na početku invazije. Njeno delovanje kulminiralo je sticanjem ruskog državljanstva 2023. godine i nastupom na koncertu u okupiranom Lugansku u septembru iste godine, čime je nedvosmisleno potvrdila svoju lojalnost Moskvi i podršku takozvanoj "specijalnoj vojnoj operaciji".

Put do presude bio je postupan i započeo je znatno pre samog sudskog procesa. Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) obavestila je pevačicu o sumnji da je počinila krivična dela po tri člana Krivičnog zakonika još u februaru 2024. godine. Već tada je bilo jasno da država namerava da procesuira njene javne istupe. Tokom te godine, Visoki antikoruptivni sud doneo je zasebnu odluku o oduzimanju njene imovine u korist države. Ta odluka obuhvatala je zemljišne parcele i nekretnine u Kijevskoj regiji, lični automobil marke BMW, traumatsko oružje i, što je za umetnicu posebno bolno, imovinska prava na devet pesama. Do februara 2025. godine, optužnica je finalizovana i predata sudu, a prava na njene muzičke radove i zvanično su registrovana kao vlasništvo ukrajinske države, čime je proces konfiskacije zaokružen.

Ovaj slučaj nije samo pravosudni epilog jedne karijere, već i odraz dubokih podela i javnog gneva prema onima koji su percipirani kao izdajnici nacionalnih interesa. Taisija Povalij, koja je svoju karijeru gradila u Ukrajini, postala je simbol kontroverzne tranzicije dela javnih ličnosti koje su, nakon Revolucije dostojanstva 2014. godine, odabrale Moskvu umesto Kijeva. Njen konačni odlazak u Rusiju dogodio se neposredno pre početka sveobuhvatne invazije. Posledice njenih odluka nisu samo pravne, već i lične. Pevačica je u jednom od retkih trenutaka iskrenosti priznala da je njen sin jedinac, Denis Povalij, prekinuo svaki kontakt sa njom zbog njenog političkog stava, čime se praktično odrekao majke.