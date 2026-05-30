Dirljiva objava na društvenim mrežama potvrdila je smrt Keli Kertis, opisujući je kao „neverovatno lepu“ i „talentovanu glumicu“. „Topli aloha pozdrav za moju stariju sestru, Keli Li Kertis“, napisala je Džejmi pa dodala:

„Preminula je jutros. U svom domu. U prirodi. U miru. Bila je moj prvi prijatelj i doživotna osoba od poverenja. Bila je neverovatno lepa i talentovana glumica. Bila je opasan igrač u kartama (igri Hearts), sakupljala je kornjače, volela svoju porodicu, prirodu, muziku, kupovinu u seknd hendu, putovanja, Fejsbuk i Pokemon Go. Bila je ponosna na svoje dansko poreklo i mađarsko-jevrejske korene i bila je predani američki patriota.“