Sestra čuvene glumice Džejmi Li Kertis preminula je rano jutros, a tužne vesti objavila je upravo ova holivudska zvezda.

Dirljiva objava na društvenim mrežama potvrdila je smrt Keli Kertis, opisujući je kao „neverovatno lepu“ i „talentovanu glumicu“. „Topli aloha pozdrav za moju stariju sestru, Keli Li Kertis“, napisala je Džejmi pa dodala:

„Preminula je jutros. U svom domu. U prirodi. U miru. Bila je moj prvi prijatelj i doživotna osoba od poverenja. Bila je neverovatno lepa i talentovana glumica. Bila je opasan igrač u kartama (igri Hearts), sakupljala je kornjače, volela svoju porodicu, prirodu, muziku, kupovinu u seknd hendu, putovanja, Fejsbuk i Pokemon Go. Bila je ponosna na svoje dansko poreklo i mađarsko-jevrejske korene i bila je predani američki patriota.“

Keli je bila najpoznatija po ulogama u filmu „Kolo sreće“ (Trading Places) i televizijskoj seriji „Stražar“ (The Sentinel).

