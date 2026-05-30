Veza između Kameron Dijaz i Džastina Timberlejka bila je jedna od najvećih priča u svetu šou-biznisa sredinom 2000-ih. Njih dvoje su počeli da se zabavljaju u proleće 2003. godine, nakon što su se upoznali na dodeli Nickelodeon Kids' Choice Awards.

U to vreme, Džastin je tek započeo solo karijeru nakon raspada grupe 'N Sync i bio je najveća pop zvezda na planeti, dok je Kameron bila jedna od najplaćenijih holivudskih glumica. Razlika od osam godina u korist Kameron bila je omiljena tema tabloida, ali par je izgledao nerazdvojno i veoma strastveno.

Upravo je ta strast, u kombinaciji sa njihovom opuštenošću, dovela do nekoliko incidenata sa paparacima.

Skandal na plaži i borba sa paparacima

Incident koji se najviše pamti dogodio se tokom njihovog odmora na Havajima i u Santa Moniki. Kameron, koja je poznata kao strastvena surferka i devojka koja voli prirodu, i Džastin su često provodili vreme na plažama.

Dok su mislili da su skriveni od očiju javnosti, prepustili su se strastima na samoj plaži, blizu okeana. Međutim, paparaci sa teleobjektivima su ih pratili danonoćno. Fotografisali su ih u izuzetno eksplicitnim i intimnim tekstovima i pozama na pesku.

Kada su shvatili da su fotografisani, situacija je eskalirala. Par je bio poznat po tome što nije podnosio paparace. U jednom od najpoznatijih incidenata te ere, Džastin i Kameron su fizički napali fotografa koji je pokušao da ih slika u javnosti nakon jednog od njihovih privatnih izlazaka. Kameron mu je bukvalno otela fotoaparat iz ruku, a čitav slučaj je završio na sudu.

Fotografije sa plaže su na kraju završile u magazinima i na internet sajtovima (koji su tada doživljavali ekspanziju), što je izazvalo ogroman publicitet, ali i pokrenulo debatu o tome gde prestaje sloboda medija, a gde počinje ugrožavanje privatnosti, čak i na javnim mestima poput plaža.

Kako se završila njihova priča?

Iako su delovali kao par koji će završiti pred oltarom, raskinuli su početkom 2007. godine, nakon skoro četiri godine veze. Tabloidi su šuškali da je razlog bio Džastinov flert sa drugim devojkama (između ostalog i sa Skarlet Johanson, koja se pojavila u njegovom spotu za pesmu "What Goes Around... Comes Around"). Par je izdao zvanično saopštenje u kom su naveli da su se rastali kao prijatelji.

Profesionalni ponovni susret

Ono što je fascinantno kod njih dvoje jeste da su, za razliku od mnogih holivudskih parova, uspeli da ostanu u sjajnim odnosima.

Četiri godine nakon raskida, 2011. godine, zajedno su snimili hit komediju "Loša učiteljica" (Bad Teacher). U filmu su igrali par i čak su morali da snime nekoliko veoma bizarnih i smešnih intimnih scena.

Kameron je tada izjavila:

"Džastin i ja smo oduvek voleli da se smejemo zajedno, a raditi sa njim je bilo fantastično. Nije nam bilo neprijatno jer smo se odavno razišli i ostali dobri prijatelji."

Danas su oboje u srećnim brakovima Džastin sa glumicom Džesikom Bil, a Kameron sa muzičarem Bendžijem Madenom. Incident sa plaže ostao je zapamćen kao proizvod "zlatnog doba" paparaco kulture, kada su zvezde 2000-ih hvatane u momentima potpune opuštenosti bez ikakve cenzure.