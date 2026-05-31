Pre četiri godine javnost je pomno pratila slavni raskid kolumbijske zvezde Šakire i španskog fudbalera Đerara Pikea, a ona je sada prešla preko svega i zahvalna je na svim iskustvima koje je proživela – pa i onim bolnim.

Šakira i Pike imaju dvojicu sinova, Sašu i Milana, koji su njen primarni fokus, a u intervjuu za The Times osvrnula se na period nakon raskida. Šakira je nakon čuvenog raskida utehu pronašla u muzici, objavivši svoj dosad najpoznatiji album “Las Mujeres Ya No Lloran” i pesmu koja govori o samom raskidu, takozvani diss track, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.

“Uvek ću u srcu imati zahvalnost za oca moje dece i za to što me je pretvorio u majku kakva sam danas”, rekla je. Šakira je takođe kraj te veze nazvala svojim “najmračnijim trenutkom” i podelila koliko je bilo izazovno pustiti taj san.

“Videla sam raspad svoje porodice, porodice koju sam sanjala da zadržim zauvek. Prošla sam kroz toliko boli, ali me je to možda na neočekivani način učinilo mudrijom osobom – ili barem jačom. Kažu da ono što te ne ubije, ojača te, i to je istina. Neverovatno je saznati da ljudi imaju otpornost na koju možemo da se oslonimo u bilo kom trenutku svog života. Ponekad kroz teškoće i kroz bol otkrivamo koliko jaki možemo da budemo. Patnja vas ponekad čini boljom osobom, čini da cenite prijatelje i podršku”, nastavila je.

Kada se to sve događalo pred očima javnosti, Šakira se bavila i drugim problemima, uključujući i pogoršano zdravlje svog oca, Vilijama Mebaraka, i optužbe za poresku prevaru od strane španske vlade – problem koji je za nju pozitivno rešen ranije ovoga meseca.

“Život ponekad može biti kučka, ali je i lep i sastavljen od svetla i sene. Zahvaljujem životu na svakom trenutku, onim svetlim i onim mračnim, ljudima koji su me naterali da patim jer su postali moji učitelji koji su me naučili lekcijama, vrlo vrednim lekcijama”, rekla je pevačica.

Ona je Pikea upoznala tokom snimanja za svoju hit pesmu za Svetsko prvenstvo “Waka Waka” 2010. godine, a svoju decu danas zove “Waka bebe”. Šakira se sada priprema za novi, svoj treći nastup na Svetskom prvenstvu, a nedavno je objavila i himnu ovogodišnjeg turnira, “Dai Dai”.

Upitana da li je na setu sada upoznala novu ljubav, odgovorila je: “O ne, zasad nema romanse za mene. Nemam mesta ni vremena u svom životu za to. Imam pun tanjir. Deca su mi prioritet i moja karijera. Čudno, zaljubljena sam u svoju karijeru kao nikada u životu. Uživam i u vremenu provedenom sama.”

