Marša Kros, zvezda serija "Melrose Place" i "Očajne domaćice", iznenadila je obožavatelje retkim selfijem na Instagramu.

64-godišnja holivudska glumica se poslednjih godina retko pojavljuje na društvenim mrežama, baš kao što se sve manje pojavljuje i u novim glumačkim projektima.

Marša Kros objavila selfi nakon dugo vremena

Crvenokosa lepotica proslavila se u nekim od najpopularnijih televizijskih serija 1990-ih i ranih 2000-ih godina. Karijeru je započela u sapunicama poput "The Edge of Night", "Another World" i "One Life to Live", a potom je dobila ulogu u popularnoj seriji "Knots Landing".

Pravi uspeh ostvarila je kada je igrala manipulativnu lekarku Kimberli Šo u hit seriji "Melrose Place". Tu ulogu je glumila od 1992. do 1997. godine, a delila je ekran s Heder Loklir i Džekom Vagnerom.

Nakon toga je usledio još jedan veliki televizijski hit - "Očajne domaćice" (Desperate Housewives), u kom je od 2004. do 2012. igrala Bri Van de Kamp uz Teri Hačer i Evu Longoriju.

Poslednja velika televizijska uloga bila joj je u seriji "Quantico", gde je od 2015. do 2017. glumila predsednicu Kler Has uz Prijanku Čopru.

Marša Kros rođena je u Molboru u američkoj saveznoj državi Masačusets, a za glumu se zainteresovala još kao devojčica. U osnovnoj školi nastupala je u pozorišnoj adaptaciji romana "The Witch of Blackbird Pond", a bavila se i plesom.

Kasnije se preselila u Njujork kako bi studirala glumu na prestižnoj akademiji Juilliard.

Veliki preokret dogodio se dolaskom u "Melrose Place", gde je glumila lekarku koja je s vremenom postala jedan od najvećih negativaca serije. Sama Kros kasnije je priznala kako su priče njenog lika bile "ludost", uključujući skrivanje tumora na mozgu i dizanje stambene zgrade u vazduh.

Na privatnom planu bila je u vezi s glumcem Ričardom Džordanom sve do njegove smrti 1993. godine. Godine 2006. udala se za berzanskog posrednika Toma Mahonija, s kojim ima bliznakinje.

Kros se suočila i s ozbiljnim zdravstvenim izazovima. U septembru 2018. otkrila je da je nakon lečenja raka analnog kanala već osam meseci u remisiji.

"Našla sam se u situaciji u kojoj niko ne želi da bude. Niko ne želi da istupi. Znala sam da ljudi pate i da ih je sramota", rekla je na događaju The Atlantic's People v. Cancer 2019. godine.

Poslednjih godina retko glumi, a priznala je i da je ženama starijim od 60 godina teško da pronađu dobre uloge u Holivudu.

"Nalazim se na zanimljivoj prekretnici. Osećam se kao osoba u punom životnom zamahu, a Holivud nije posebno zainteresovan. Bavimo se LGBTQ+ temama, pričamo o ljudima različitih rasa, ali i mrzim to da kažem - ne volimo da gledamo starije žene. Želim da gledam žene od 60 godina", rekla je.

Marša Kros s ćerkama bliznakinjama

"Jedino što uvek morate da radite jeste da izdržite. Preživite teške periode. Niko nije želeo da ima posla s Van Gogom dok je bio živ. Nije mala stvar biti umetnik. Boli. I ne možete jednostavno da se isključite", dodala je.

