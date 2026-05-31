Sećate se legendarne Bri Van de Kamp iz "Očajnih domaćica"? Pobedila rak analnog kanala, godinama je niko nije video, a sad je iznenadila faonve
Marša Kros, zvezda serija "Melrose Place" i "Očajne domaćice", iznenadila je obožavatelje retkim selfijem na Instagramu.
64-godišnja holivudska glumica se poslednjih godina retko pojavljuje na društvenim mrežama, baš kao što se sve manje pojavljuje i u novim glumačkim projektima.
Crvenokosa lepotica proslavila se u nekim od najpopularnijih televizijskih serija 1990-ih i ranih 2000-ih godina. Karijeru je započela u sapunicama poput "The Edge of Night", "Another World" i "One Life to Live", a potom je dobila ulogu u popularnoj seriji "Knots Landing".
Pravi uspeh ostvarila je kada je igrala manipulativnu lekarku Kimberli Šo u hit seriji "Melrose Place". Tu ulogu je glumila od 1992. do 1997. godine, a delila je ekran s Heder Loklir i Džekom Vagnerom.
Nakon toga je usledio još jedan veliki televizijski hit - "Očajne domaćice" (Desperate Housewives), u kom je od 2004. do 2012. igrala Bri Van de Kamp uz Teri Hačer i Evu Longoriju.
Poslednja velika televizijska uloga bila joj je u seriji "Quantico", gde je od 2015. do 2017. glumila predsednicu Kler Has uz Prijanku Čopru.
Marša Kros rođena je u Molboru u američkoj saveznoj državi Masačusets, a za glumu se zainteresovala još kao devojčica. U osnovnoj školi nastupala je u pozorišnoj adaptaciji romana "The Witch of Blackbird Pond", a bavila se i plesom.
Kasnije se preselila u Njujork kako bi studirala glumu na prestižnoj akademiji Juilliard.
Veliki preokret dogodio se dolaskom u "Melrose Place", gde je glumila lekarku koja je s vremenom postala jedan od najvećih negativaca serije. Sama Kros kasnije je priznala kako su priče njenog lika bile "ludost", uključujući skrivanje tumora na mozgu i dizanje stambene zgrade u vazduh.
Na privatnom planu bila je u vezi s glumcem Ričardom Džordanom sve do njegove smrti 1993. godine. Godine 2006. udala se za berzanskog posrednika Toma Mahonija, s kojim ima bliznakinje.
Kros se suočila i s ozbiljnim zdravstvenim izazovima. U septembru 2018. otkrila je da je nakon lečenja raka analnog kanala već osam meseci u remisiji.
"Našla sam se u situaciji u kojoj niko ne želi da bude. Niko ne želi da istupi. Znala sam da ljudi pate i da ih je sramota", rekla je na događaju The Atlantic's People v. Cancer 2019. godine.
Poslednjih godina retko glumi, a priznala je i da je ženama starijim od 60 godina teško da pronađu dobre uloge u Holivudu.
"Nalazim se na zanimljivoj prekretnici. Osećam se kao osoba u punom životnom zamahu, a Holivud nije posebno zainteresovan. Bavimo se LGBTQ+ temama, pričamo o ljudima različitih rasa, ali i mrzim to da kažem - ne volimo da gledamo starije žene. Želim da gledam žene od 60 godina", rekla je.
"Jedino što uvek morate da radite jeste da izdržite. Preživite teške periode. Niko nije želeo da ima posla s Van Gogom dok je bio živ. Nije mala stvar biti umetnik. Boli. I ne možete jednostavno da se isključite", dodala je.
(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)
