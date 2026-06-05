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Kad vidite slatku 19-godišnjakinju kako sa svojim ocem pozira na crvenom tepihu teško da biste mogli da pogodite kakva je drama prethodila njenom rođenju, ali i kakva se tragedija dogodila samo nekoliko meseci nakon što je došla na svet.

Ako joj se zagledate malo bolje u lice, njene crte bi mogle da vas podsete na nekoga, a ako poznajete pop kulturu ranih dvehiljaditih, možda ćete u njoj prepoznati njenu majku - jednu od najpoznatijih starleta tog doba.

U galeriji pogledajte fotografije Ane Nikol Smit sa ćerkom:

1/5 Vidi galeriju Ana Nikol Smit sa ćerkom Foto: Printscreen/youtube/Entertainment Tonight

Radi se, naravno, o Danijelin Birkhed, ćerki slavne i prerano preminule Ane Nikol Smit.Danijelin je majku izgubila kad je imala samo pet meseci.Ko joj je otac saznalo se dva meseca kasnije, a to je priča u kojoj je postojalo čak šestoro kandidata.

Kad je rodila Danijelin, Ana je već bila svetski poznato lice, ali i potpuno uništena osoba. Imala je samo 38 godina, a iza nje je bio život pun avanture, ali i tragedija.

U galeriji pogledajte još fotografija Ane Nikol Smit:

1/11 Vidi galeriju Ana Nikol Smit Foto: Profimedia, FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, RE/Westcom / StarMax / Profimedia

Ostala je zapamćena kao problematična, ekscentrična i nestvarno lepa zvezda koja se proslavila udajom za naftnog tajkuna, a koja je skončala nedugo nakon rođenja ćerke i smrti prvog sina Danijela Vejna Smita.

Školu je napustila s 14 godina, dok je još koristila svoje pravo ime - Viki Lin Hogan. Za prvog supruga Bilija Vejna udala se sa 17 i dobili su sina Danijela, ali taj brak je brzo propao.

Ana nije nameravala da bude domaćica, te je pronašla posao u striptiz klubu, a 1993. se proslavila kad se gola fotografisala za Plejboj. U striptiz klubu upoznala je svog drugog supruga, tad 89-godišnjeg tajkuna Džeja Hauarda Maršala, za kog se udala 1994.

On je preminuo nakon nešto više od godinu dana braka zbog upale pluća, a kod nje je počela drama sa sudskim sporovima. Naime, sin pokojnog supruga tvrdio je da brak nije važeći zbog njegovih godina i senilnosti. Sudski je spor trajao do njene smrti.

Kad se saznalo da je trudna s Danijelin vest je odjeknula. Porođaj su pratile čak i televizijske kamere, a svi su se pitali samo jedno - ko je otac deteta? Ana je tvrdila da je otac Hauard K. Stern, Plejbojev advokat, pa je tako devojčica rođena kao Danijelin Houp Maršal Stern. Međutim, DNK test će kasnije pokazati da to nije istina.

Ako je i znala ko je pravi otac njenog drugog deteta, Ani nije ostalo mnogo vremena za razmišljanje o tome. Samo tri dana nakon Danijelininog rođenja, doživela je najveću tragediju u životu - gubitak 20-godišnjeg sina.

Ana Nikol Smit se udala za 68 godina starijeg milijardera Foto: Profimedia

Naime, mladi Danijel je došao da poseti majku i novorođenu sestricu, a preminuo je iznenada u bolničkoj sobi svoje majke od smrtonosne količine opijata. Anu je njegova smrt toliko poremetila da je na sahrani pokušala da uđe u njegov kovčeg. Pet meseci kasnije i sama je bila mrtva.

Nakon njene smrti započela je istraga o ocu devojčice. Ukupno se javilo šest muškaraca, među kojima su bili njen advokat Hauard K. Stern, fotograf Lari Birkhed, Frederik Princ von Anhalt (suprug slavne Zsa Zse Gabor) i njen bivši telohranitelj Aleksander Denk.

Sud je naložio DNK testiranje koje je pokazalo da je Danijelinin pravi otac Lari Birkhed, s kojim devojka živi i danas, a sudeći po fotografijama koje objavljuje na Instagramu i njihovim zajedničkim pojavljivanjima u javnosti, Lari s ćerkom održava blizak odnos.

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