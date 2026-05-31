Met Braun, najstariji sin porodice Braun koja je prikazana u emisiji "Narod iz alaske divljine" (Alaskan Bush People) na kanalu Diskoveri, preminuo je. Imao je 42 godine.

Pronađen je mrtav u Vašingtonu u subotu, 30. maja, otkrio je njegov brat Solomon Isaija „Ber“ Braun na Instagramu. U prethodnoj objavi na društvenim mrežama, Ber (38) je rekao da njihova porodica veruje da je Met, koji je imao istoriju zloupotrebe supstanci i bio otuđen od porodice, oduzeo sebi život.



„Pronašli su telo u reci pre nekoliko sati i pozitivno je identifikovano da je to Met“, rekao je Ber u svom videu. „Iskreno, nikada ne bih posumnjao da bi povredio sebe. Dugo se borio, kao što sam već pominjao, i brinuo sam se da će završiti, znate, od prekomerne doze ili nečeg sličnog. Nisam mislio da će povrediti sebe.“

„Zaista izgleda kao da je povreda samonanesena“, nastavio je brat. „Očigledno, patolog i ostali još uvek moraju da ga pregledaju, ali mislio sam da bi svi vi trebali da znate da je to on.“

Ber je dodao da je njihov brat Noa Braun bio na licu mesta „i pomogao im da izvuku Meta iz vode“, kao i da obezbedi pozitivnu identifikaciju. Vest o Metovoj smrti stiže ubrzo nakon što je Ber podelio emotivan video na TikToku, u kojem je rekao da je čuo za izveštaje koji uključuju Meta, ali da u tom trenutku nije mogao nezavisno da ih potvrdi.



„Trenutno ne mogu da potvrdim da je to 100% istina, ali to je ono što čujem“, rekao je Ber u videu. Pre potvrde, Ber je rekao pratiocima da su svedoci navodno videli Meta blizu reke u Vašingtonu pre nego što su nadležne službe obaveštene.

Ber se takođe prisetio jednog od svojih poslednjih razgovora sa Metom, rekavši da je par razgovarao nakon što su naleteli jedan na drugog u Volmartu pre nego što je Ber otišao na Floridu.

„Nazvao me je nakon toga i rekao da je ponovo počeo da pije“, prisetio se Ber. „A ja sam mu rekao: ’Pa, vrati se na pravi put, čoveče. Svako posrne. Samo se vrati. Idi na rehabilitaciju ako moraš. Ti to možeš.’“

Pred kraj videa, Ber je zamolio obožavaoce da ne svaljuju krivicu na njihovu majku, Ejmi Braun.

„Molim vas, budite puni poštovanja prema porodici, posebno prema mojoj mami“, rekao je. „Molim vas, ne napadajte moju mamu. Mama mnogo brine o Metu i uvek je brinula.“ Met je rođen u braku Ejmi i Bilija Brauna. Stekao je slavu kao deo rijaliti serije Narod iz alaske divljine, koja je pratila nekonvencionalan život porodice u divljini.

Met je glumio u Narodu iz alaske divljine od premijere serije 2014. godine pa sve dok se nije povukao 2019. godine usled svoje javne borbe sa zavisnošću. U godinama koje su usledile, uglavnom je živeo van očiju javnosti i odvojeno od većeg dela porodice Braun, dok je povremeno delio novosti sa obožavaocima putem Jutjuba i društvenih mreža.

Prethodno je javno govorio o svojim borbama sa alkoholom i odluci da potraži lečenje.

U intervjuu za časopis Pipl (PEOPLE) iz 2016. godine, Braun je rekao da je prepoznao da njegovo opijanje postaje problem pre nego što se prijavio u stacionarni program rehabilitacije. „Mogao sam da vidim sebe kako tonem“, rekao je tada.

Braun je dalje objasnio da je počeo češće da pije nakon što je provodio vreme sa prijateljima u gradu i na kraju shvatio da donosi ono što je opisao kao „loše odluke“.



„Počeo sam da pijem pomalo, a onda je to postajalo sve više i više“, rekao je za Pipl. „Tada sam video problem iza ugla, a nisam želeo da budem jedan od onih likova.“ Rijaliti zvezda je rekla da je otvaranje pred porodicom u vezi sa svojim borbama bio jedan od najtežih delova traženja pomoći.



Iza Meta su ostali njegova majka Ejmi; njegova braća Džošua „Bem Bem“ Braun, Solomon Isaija „Ber“ Braun, Gabrijel „Gejb“ Braun i Noa Braun; i njegove sestre Amora Džin „Brd“ Braun i Meri Krismas Ketrin Reindrop „Rajn“ Braun. Pre njega je preminuo njegov otac Bili, koji je umro 2021. godine.