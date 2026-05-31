Dua Lipa je sada pronašla svoju sreću do kraja života, nakon što je u subotu ujutru stupila u brak sa Kalumom Ternerom u Londonu, u opštini Stari Merilebon (Old Marylebone Town Hall).

Pevačica hita New Rules, koja ima 30 godina, započela je romansu sa glavnim favoritom za ulogu Džejmsa Bonda, Kalumom (36), 2024. godine, a pesma One Kiss („Jedan poljubac“) bila je sve što je bilo potrebno da ovog vikenda zakonski postanu muž i žena.

Uoči njihove trodnevne italijanske proslave sledeće nedelje, par je imao intimnu zakonsku ceremoniju, na kojoj je Dua bila otelotvorenje nevestinske elegancije u belom kompletu sa suknjom, uparenim sa šeširom širokog oboda.

Pevačica hita One Kiss držala je žuti bidermajer i istakla svoju figuru belim štiklama dok je ruku pod ruku sa svojim novim mužem izlazila iz matične službe.

Vidi galeriju Kalum Tarner i Dua Lipa u potpuno providnoj haljini na Berlinalu 2026



U međuvremenu, Kalum je bio elegantan mladoženja u strukiranom teget odelu.

Novopečenom bračnom paru klicala je uža porodica pre nego što su uskočili na zadnje sedište crnog taksija i zagrlili se dok su odlazili da započnu zajednički bračni život. Članovi porodice su se šalili na račun Duinog neskromnog odlaska sa venčanja, govoreći da je želela crni taksi za svoj veliki dan.



Pevačica je stigla u zelenom Land Roveru i ušla sa prijateljem, dok je Kalum stigao odvojeno.

Ceremonija je trajala samo 30-40 minuta, a Kalum se dečački osmehivao dok je držao ruku svoje nove supruge i vodio je niz stepenice pod duginim bojama konfeta.

Poznata po svojim otvorenim propalestinskim stavovima, pop zvezda se venčala u Centru Semi Ofer – posvećenom izraelskom brodskom magnatu.



Nakon što su razmenili zavete, sada su zakonski venčani pre njihove velike zabave u glavnom gradu Sicilije, Palermu, koja bi trebalo da traje od četvrtka do subote. Uoči ceremonije, insajderi su venčanje ovog para nazvali „šoubiznis venčanjem godine“, opisujući ga kao najzapaženiji brak na Siciliji otkako se Majkl Korleone, koga je tumačio Al Paćino, oženio Apolonijom Viteli u klasiku iz 1972. godine, Kum (The Godfather).

Nije se štedelo za venčanje, a ni za goste

Nije se štedelo za ovaj veliki dan, a priča se da je par rezervisao ceo sprat sa apartmanima u luksuznom hotelu Vila Igiea koji gleda na Tirensko more.

Sama ceremonija održaće se u Vili Valguarnera iz 17. veka, koja je verovatno najraskošnija od svih vila u Bageriji, idiličnom gradiću udaljenom deset milja od glavnog grada.

Ser Elton Džon, Mark Ronson i Čarli Eks-Si-Eks (Charli XCX) su među muzičkim zvezdama koje bi trebalo da prisustvuju, uz Donatelu Versače i Simona Port Žakmusa iz sveta mode.

Pre venčanja, veruje se da je Dua otputovala u Italiju kako bi se sastala sa Donatelom i ugovorila detalje o haljini koju kreatorka dizajnira za pevačicin veliki dan. Zbog njenog dugogodišnjeg prijateljstva sa dizajnerkom, prijatelji su ubeđeni da će Dua nositi unikatnu haljinu Atelje Versače (Atelier Versace).



Iako joj venčanje nije bilo u prvom planu usred zauzetog rasporeda na turneji, priznala je da je počela da razmišlja o svojoj haljini.

Rekla je: „Želim da završim turneju, Kalum snima, tako da samo uživamo u ovom periodu...

Nikada nisam bila neko ko je zaista razmišljao o venčanju, ili sanjao o tome kakva bih mlada bila. Odjednom sam u fazonu: ’O, šta bih mogla da obučem?’“

