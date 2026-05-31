Slušaj vest

Duška Vučinić televizijski novinar i voditelj o privatnom životu retko je govorila javno iako je poznata kako neko ko je oštrog jezika i ko se ne libi da govori o svim temama bez uzdržavanja.

"Ja inače sve nekako sakrijem, mislim kad se udaš ne možeš da sakriješ, ali onda sam se razvela i bila sam samo mesec dana razvedena i drugi brak sam nekako sakrila, onda sam ostala u drugom stanu, povukla sam se i htela da to bude baš moje i kada sam se porodila ljudi to zaista nisu znali" rekla je u "Potkast u pidžamama".

Duška Vučinić Foto: Kurir Televizija

Zbog dva braka i povratka na devojačko prezime, Duškina radna knjižica svedoči o brojnim promenama kroz koje je prošla tokom godina.

"Ranije su bile radne knjižice, pa sam ja tu najviše prezimena promenila, bila sam Duška Vučinić, pa Duška Milanović, pa sam vratila devojačko, pa sam onda bila Duška Vučinić Lučić i tako dalje. Razvela sam se pre 11 godina od drugog supruga i oca mog sina" rekla je Duška.

Duška Vučinić, Evrovizija 2026 Foto: RTS, MAX SLOVENCIK / AFP / Profimedia

Godinama je prepoznatljiva kao neko bez koga Evrovizija ne može da prođe i zbog čijih komentara ovo takmičenje mnogi i gledaju. Njena blistava karijera na nacionalnoj televiziji traje dve decenije, a skoro isto toliko je angažovana i na projektu Evrovizija.

"Na RTS sam došla 2006. godine. Kada je Treći kanal ugašen, svi smo prešli u Takovsku i Aberdarevu. Već sam dobro poznavala rad na RTS, kao neko ko je od 2004. godine angažovan na projektu "Evrovizija". Pitaš me kako su došli do mene... Trebao im je neko ko govori strane jezike, da obavlja novinarski posao i izveštava, bude PR ali i komentator. Tijanić je odlučio da to bude jedna osoba. Eto, otuda ja na Evroviziji", govorila je svojevremeno za Kurir.