Donald Tramp Mlađi i Betina Anderson, koja sada nosi prezime Tramp, podelili su sa javnošću deo atmosfere sa svog venčanja, a romantični snimak ubrzo je privukao veliku pažnju. Nakon dana spekulacija o tome kako je izgledala ceremonija, najstariji sin Donalda Trampa odlučio je da sam pokaže najvažnije trenutke iz njihovog posebnog vikenda.

Na snimku se mogu videti kadrovi sa plaže, mala kapela, gosti, detalji sa proslave, mladoženjino odelo, ali i venčanica o kojoj su mnogi želeli da saznaju više.

Venčanje daleko od raskoši

Iako se od porodice Tramp često očekuju glamurozni događaji sa mnogo raskoši, ovo venčanje bilo je drugačije. Umesto velike ceremonije, par je izabrao intimno slavlje na Bahamima, u društvu porodice i bliskih prijatelja.

Donald Tramp Junior je tokom svog podkasta „Triggered with Donald Trump Jr.“ na platformi Rumble otkrio da se venčao proteklog vikenda i da je sve bilo zamišljeno kao malo, privatno okupljanje.

Donald Tramp Junior i Betina Anderson na venčanju na Bahamima
„Venčao sam se ovog vikenda. Mala ceremonija. Samo nekoliko prijatelja i porodica kod prijatelja na Bahamima. Bilo je apsolutno magično. Oženio sam ljubav svog života. Betina je prema meni bila zaista neverovatna osoba. Sa njom se toliko dobro zabavljam. Iskreno, odavno se nisam ovako zabavljao. Uprkos svim glupostima sa kojima se suočavamo, političkim procesima i progonima, kampanjama i svim tim stalnim besmislicama, sve je bilo apsolutno neverovatno“, rekao je on.

Vikend kao beg od svakodnevice

Donald Tramp Junior nije krio da je želeo da venčanje bude više od formalne ceremonije. Kako je objasnio, ceo vikend bio je osmišljen kao opušteno porodično druženje i avantura.

Donald Tramp Junior i Betina Anderson na venčanju na Bahamima
„Bilo je jednostavno sjajno, sjajno iskustvo“, rekao je on, a zatim dodao da je vikend uključivao i podvodni ribolov sa bratom i sinovima.

„Napravili smo od toga zabavan vikend-beg i avanturu… Znate ono kada odete na venčanje i uglavnom vam bude užasno, pa pomislite: ‘Na venčanju sam i grozno je.’ Ovo je sve vreme bila zabavna žurka za sve.“

Osvrnuo se i na glasine

Pošto se o njihovom venčanju mnogo pisalo, Tramp Junior je poručio da javnost ne treba da veruje svemu što se pojavi u medijima. Kako je rekao, mnogi napisi bili su međusobno suprotstavljeni, dok su navodni izvori tvrdili da znaju detalje iako, prema njegovim rečima, nisu imali prave informacije.

Donald Tramp Junior i Betina Anderson na venčanju na Bahamima
„Ne verujte svemu što pročitate u štampi. Pročitao bih jedan tekst, pa drugi tekst koji tvrdi potpuno suprotno, uz ono ‘insajderi znaju’. Niko ništa nije znao. Niko nije bio tamo. A ljudi koji su bili tamo, ako ste bili na tom spisku, niste pričali. Zato ne verujte svim tim glupostima. Ali bilo je zaista sjajno“, poručio je.

Betinina venčanica privukla pažnju

U video-montaži par najpre šeta peščanom plažom, drži se za ruke, igra se u okeanu, grli i ljubi. Iako su Donald i Betina ranije već objavljivali zajedničke fotografije sa obale, novi snimak je prvi put pokazao i deo atmosfere sa same ceremonije.

Posebnu pažnju privukla je Betinina venčanica. Iako je poznata po glamuroznom stilu, za ovu priliku izabrala je jednostavnu, elegantnu haljinu od bele svile, sa tankim bretelama i dubokim V izrezom. Model je bio sveden, lagan i potpuno u skladu sa tropskim ambijentom.

