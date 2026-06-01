Slavlje u domu Nine Janković: Glumica se emotivnom porukom obratila suprugu, čestitke se samo nižu
Glumica Nina Janković Dičić sa suprugom Matejom Dičićem obeležila je 12 godina braka, a tim povodom je na Instagramu podelila nekoliko emotivnih fotografija koje su odmah privukle pažnju njenih pratilaca.
Dvanaest godina zajedničkog života
Nina i Mateja važe za jedan od onih parova koji svoju intimu ne iznose često u javnost, ali kada podele porodične trenutke, reakcije ne izostaju. Njihova godišnjica braka izazvala je brojne čestitke, a ispod glumičine objave nizale su se poruke podrške, ljubavi i lepih želja.
Tokom 12 godina braka, njihov odnos upotpunilo je dvoje dece - sin Vukašin i ćerka Ivanka. Glumica je više puta pokazala da joj je porodica najvažnije uporište, iako uspešno gradi karijeru i ostaje prisutna u javnom životu.
Porodica joj je najveća snaga
Nina je nedavno govorila o tome kako izgleda svakodnevica jedne zaposlene majke. Njen sin Vukašin ima osam godina i već je školarac, dok je ćerka Ivanka još u vrtiću, pa dani u njihovom domu traže dobru organizaciju, strpljenje i mnogo energije.
Ipak, glumica ne krije da je upravo ta dinamika drži stabilnom i ispunjenom.
- Balansiranje između školskih obaveza, treninga i vrtićkih igrarija zahteva ozbiljnu organizaciju, ali me to istovremeno drži u neverovatnoj ravnoteži. Uživam gledajući kako Ivanka polako “hvata korak” sa bratom, i kako je svaki njihov dan potpuno nova avantura. Oni su moje najveće uzemljenje - rekla je Nina.
Vukašin i Ivanka odrastaju zajedno
Govoreći o odnosu svoje dece, Nina je iskreno opisala ono što poznaju mnogi roditelji — posebnu vezu između brata i sestre, u kojoj se ljubav i male svađe smenjuju iz dana u dan.
- Baš kao i sva deca, ne mogu jedno bez drugog, a opet, kada provedu ceo dan zajedno, umeju i da “povilene”. Taj krug ljubavi i sitnih čarki je potpuno prirodan i drago mi je što imaju jedno drugo.
