Blizanci Vivijen i Noks Džoli-Pit uskoro će napuniti 18 godina, a njihov rođendan mogao bi da označi i simboličan kraj jedne od najburnijih porodičnih priča Holivuda. Gotovo deset godina nakon što je Anđelina Džoli podnela zahtev za razvod od Breda Pita, nekadašnji najpoznatiji par svetskog šoubiznisa i dalje je u centru pažnje zbog porodičnih odnosa, borbe oko starateljstva i spora oko francuskog imanja Šato Miraval.

Vivijen i Noks rođeni su 12. jula, a njihovo punoletstvo znači da više neće biti deo ranijeg dogovora o starateljstvu koji je godinama uređivao odnos roditelja prema maloletnoj deci. Time se, makar formalno, zatvara jedno veliko poglavlje u priči o paru koji je javnost nekada znala kao „Branđelina“.

Razvod koji je prerastao u višegodišnji sukob

Anđelina Džoli je 2016. godine podnela zahtev za razvod od Breda Pita, posle dve godine braka i više godina zajedničkog života. Njihov rastanak od početka je bio praćen brojnim tvrdnjama, sudskim postupcima i medijskim izveštajima, naročito zbog odnosa prema šestoro dece: Medoksu, Paksu, Zahari, Šajlo, Vivijen i Noksu.

Jedan od najosetljivijih delova cele priče odnosi se na incident iz privatnog aviona 2016. godine. Džolijeva je u sudskim dokumentima tvrdila da je Pit tada navodno fizički i verbalno napao nju i decu, kao i da su posledice tog događaja bile dugotrajne. Pit je sve optužbe za fizičko nasilje dosledno negirao. Nadležne službe za zaštitu dece tada ga nisu teretile, a američko tužilaštvo nije pokrenulo postupak zbog nedostatka dokaza.

Odnos sa decom ostao narušen

Prema pisanju američkih medija, Bred Pit danas ima veoma ograničen odnos sa decom. Posebnu pažnju javnosti privukla je činjenica da su pojedina deca prestala da koriste njegovo prezime.

Šajlo je 2024. godine, nakon što je napunila 18 godina, pravno zatražila da iz prezimena izbaci „Pit“ i sada koristi ime Šajlo Nuvel Džoli.Vivijen je prezime „Pit“ izostavila kada je bila potpisana kao asistentkinja produkcije na brodvejskom mjuziklu „The Outsiders“, a kada postane punoletna, moći će i zvanično da promeni prezime ukoliko to bude želela.

Zahara je nedavno diplomirala psihologiju na prestižnom Spelman koledžu u Atlanti, a na ceremoniji je najavljena kao Zahara Marli Džoli. Anđelina je prisustvovala svečanosti zajedno sa sinovima Paksom i Noksom, dok se Bred Pit, prema navodima medija, nije pojavio.

Anđelina Džoli i Šajlo Džoli, koja se odrekla prezimena Pit

Džoli kao oslonac deci

Anđelina Džoli je godinama isticala da joj je majčinstvo najvažniji deo života. Njena deca, prema navodima izvora bliskih porodici, ne vole javnu pažnju koja dolazi uz poznato prezime, a Džolijeva ih podržava u tome da čuvaju privatnost i grade sopstveni identitet.

Zahara je ranije javno govorila o bliskom odnosu sa majkom, nazivajući je izuzetno požrtvovanom, punom ljubavi i razumevanja. Sličan utisak ostavljaju i brojne informacije o tome da je Anđelina najviše posvećena upravo važnim trenucima u životima svoje dece.

Glumica je jednom prilikom govorila i o tome da njena deca ne vole slavu.

„Oni zaista ne vole nijedan deo koji ima veze sa slavom, posebno Šajlo to ne voli… Mislim da na veoma zdrav način to ne prihvataju kao nešto normalno. To zapravo nije normalna stvar. Prilično je besmislena“, rekla je Džolijeva na Međunarodnom filmskom festivalu u Santa Barbari 2025. godine.

Medoks Džoli Pit, Paks Džoli Pit, Zahara Džoli Pit i Anđelina Džoli

Bred Pit negira optužbe i nastavlja život daleko od porodične bliskosti

Bred Pit je više puta govorio da je period nakon razvoda za njega bio prekretnica. U međuvremenu je prestao da pije alkohol i već skoro deset godina je trezan, uz podršku grupe Anonimnih alkoholičara. U razgovoru sa Daksom Šepardom prošlog juna rekao je da mu je tada bio potreban „restart“ i da je morao da se „probudi“ u pojedinim segmentima života.

Ipak, čini se da to nije bilo dovoljno da popravi odnose sa svom decom. Izvori bliski glumcu tvrde da je on teško podneo udaljavanje od porodice, dok izvori bliski Džolijevoj ukazuju da su deca odrasla i da danas sama donose odluke o odnosu sa ocem.

Spor oko Šatoa Miraval i dalje traje

Iako je razvod okončan, pravne bitke između Anđeline Džoli i Breda Pita nisu potpuno završene. Posebno mesto zauzima spor oko francuskog vinograda i imanja Šato Miraval, koje su nekada zajedno posedovali.

Pitova strana tvrdi da je Džolijeva prekršila dogovor kada je prodala svoj udeo, dok njeni advokati navode da se postupak koristi kao pritisak i pokušaj da se ona dodatno iscrpi. U maju je objavljeno da je Džolijeva ostvarila pravnu pobedu kada sud nije prihvatio zahtev da preda privatnu prepisku povezanu sa prodajom svog dela imanja.

Ovaj spor nastavlja da drži bivše supružnike u javnosti, iako je porodična bitka oko maloletne dece praktično pri kraju.

