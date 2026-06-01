Glumica Heder Mekomb, bivša supruga pokojnog Džejmsa van der Bika, započela je novo životno poglavlje. Ona se udala za glumca Skota Majkla Kembela, a venčanje je održano u Misuli, u američkoj saveznoj državi Montana.

Srećne vesti podelila je na Instagramu, gde je objavila fotografije sa ceremonije i zahvalila porodici i prijateljima koji su doputovali kako bi sa njima proslavili ovaj poseban dan. U emotivnoj objavi poručila je da su njihova srca puna zahvalnosti i da im ljubav i podrška najbližih znače više nego što mogu da iskažu.

Heder Mekomb i Skot Majkl Kembel Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Intimna ceremonija daleko od holivudske buke

Za razliku od raskošnih venčanja kakva se često vezuju za svet poznatih, Heder i Skot su izabrali toplu, ličnu i opuštenu proslavu. Ceremonija je održana u prirodnom ambijentu Montane, a prema pisanju američkih medija, venčao ih je član porodice, što je celom događaju dalo dodatnu emotivnu notu.

Mekomb je posebno zahvalila svima koji su učestvovali u organizaciji slavlja, ističući da će joj taj vikend zauvek ostati u posebnom sećanju. Njen suprug Skot Majkl Kembel takođe je podelio radost zbog venčanja, poručivši da je blagosloven što je oženio ženu koju voli.

Brak sa zvezdom serije „Dosonov svet“

Heder Mekomb je ranije bila u braku sa Džejmsom van der Bikom, glumcem koji se proslavio ulogom Dosona Lirija u kultnoj tinejdžerskoj seriji „Dosonov svet“. Njih dvoje su se venčali 2003. godine, a razveli 2010.

Iako njihov brak nije opstao, nakon razvoda su, prema ranijim izjavama predstavnika, ostali u korektnim odnosima. Njegova smrt početkom ove godine duboko je potresla porodicu, prijatelje, kolege i brojne obožavaoce širom sveta.

Džejms van der Bik preminuo posle borbe sa rakom

Džejms van der Bik preminuo je 11. februara 2026. godine, u 48. godini, nakon borbe sa kolorektalnim karcinomom. Glumac je javno govorio o bolesti i značaju ranih pregleda, a njegova priča dodatno je skrenula pažnju na sve češću pojavu ove vrste raka kod mlađih ljudi.

Publika ga najviše pamti po seriji „Dosonov svet“, ali i po ulogama u ostvarenjima „Varsity Blues“, „One Tree Hill“ i „CSI: Cyber“. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberli i njihovo šestoro dece: Oliviju, Džošuu, Anabel, Emiliju, Gvendolin i Džeremaju.

