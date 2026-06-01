Ovim potezom Kijanu Rivs pokazao kako se oseća pored izabranice: Govore mu da nije dovoljno lepa za njega, ali...
Kijanu Rivs i Aleksandra Grant još jednom su pokazali zašto važe za jedan od najnenametljivijih, ali i najomiljenijih parova Holivuda. Dugogodišnji partneri pojavili su se zajedno na MOCA Gala večeri 2026. godine u Los Anđelesu, gde su pred fotografima delovali opušteno, nasmejano i veoma blisko.
Njihovo retko zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu odmah je privuklo pažnju, upravo zato što Rivs i Grantova privatni život ne koriste za stalno medijsko eksponiranje. Kada se pojave zajedno, to obično bude u znaku umetnosti, podrške i događaja koji imaju lični značaj za njih. Glumac sve vreme nije skidao pogled sa svoje izabranice, a zbog načina na koji ju je gledao ljudi su opčinjeni njihovim odnosom.
Elegantan par na večeri posvećenoj umetnosti
Rivs je za ovu priliku izabrao klasično odelo, prugastu kravatu i elegantne cipele, ostajući veran jednostavnom stilu po kojem je godinama prepoznatljiv. Aleksandra Grant, vizuelna umetnica i njegova dugogodišnja partnerka, pojavila se u sofisticovanoj kombinaciji i još jednom pokazala prepoznatljiv modni izraz, bez potrebe za preteranom pompom.
Njena sede kosa, koju nosi prirodno i samouvereno, odavno je postala deo njenog javnog identiteta, a upravo zbog te neposrednosti i autentičnosti često dobija pohvale javnosti.
Vezu su potvrdili 2019. godine
Iako se o njihovoj bliskosti govorilo i ranije, Kijanu Rivs i Aleksandra Grant vezu su javno potvrdili 2019. godine, kada su se zajedno pojavili na LACMA Art + Film Gala događaju. Ipak, njihovo poznanstvo i saradnja počeli su mnogo pre toga.
Njih dvoje su sarađivali na umetničkim i izdavačkim projektima, uključujući knjigu „Ode to Happiness“, a kasnije su zajedno osnovali i izdavačku kuću X Artists. Upravo zbog toga njihov odnos javnost često doživljava kao spoj ljubavi, prijateljstva i stvaralačkog razumevanja.
Rivs jednom rečenicom opisao najlepši trenutak sa partnerkom
Kijanu Rivs je ranije, u razgovoru za „People“, podelio jedan od trenutaka koji za njega predstavljaju pravu sreću. Nije govorio o filmu, karijeri ili velikim uspesima, već o jednostavnom trenutku sa Aleksandrom.
„Pre nekoliko dana bio sam sa svojom dragom. Ležali smo u krevetu. Bili smo povezani. Smejali smo se, osmehivali i zabavljali. Osećali smo se sjajno. Bilo je jednostavno prelepo biti zajedno“, rekao je glumac.
Poslednjih meseci pojavljivale su se i spekulacije da su se Kijanu Rivs i Aleksandra Grant tajno venčali tokom boravka u Evropi. Ipak, par je takve navode demantovao i uz osmeh odbacio nagađanja.
Uprkos stalnom interesovanju javnosti, čini se da njih dvoje uspevaju da sačuvaju ono što im je najvažnije — privatnost, međusobno poštovanje i život koji ne zavisi od medijske pažnje.
