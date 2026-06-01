Slušaj vest

Osamdesetjednogodišnji pevač trebalo je da nastupi u petak i subotu u okviru serije koncerata "The Encore Shows" u dvorani Koloseum u hotelu Caesars Palace, ali su nastupi otkazani po preporuci lekara. Kako je za list Las Vegas Review-Journal​ potvrdio njegov predstavnik, Rod Stjuart se trenutno oporavlja od upale sinusa i planira povratak na scenu već početkom naredne sedmice.

Foto: Petar Aleksić

Pevač se putem društvenih mreža obratio svojim fanovima i izvinio zbog otkazivanja nastupa.

"Žao mi je mojoj porodici fanova. Moj glas mora da miruje dok se oporavljam od upale sinusa. Radujem se što ću vas videti na nekom od narednih koncerata u Caesars Palace ili tokom letnje turneje", poručio je Stjuart.

Popularni roker bi, prema trenutnom rasporedu, trebalo da nastavi nastupe u Las Vegasu do 6. juna, dok su novi koncerti zakazani i za period od 18. do 29. avgusta.

Rod Stjuart Foto: Petar Aleksić

Ovo nije prvi put da Stjuart zbog bolesti mora da odloži nastup u poslednjem trenutku. Prošle godine je takođe bio primoran da pomeri koncert u Las Vegasu nakon što se razboleo.

"Žao mi je što vas moram obavestiti da se ne osećam dobro i da će večerašnji nastup biti pomeren", poručio je tada fanovima.

Tokom prošle godine otkazao je i nekoliko koncerata u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je oboleo od gripa. Njegova supruga Peni Lankaster kasnije je otkrila da ga je influenca A, jedan od najtežih oblika gripa, ozbiljno iscrpela.

"Potpuno ga je slomila. Nikada ga nisam videla toliko bolesnog", rekla je Lankaster.

Dodala je da je samo nekoliko dana pre nastupa na Glastonbury Stewart sumnjao da će moći da peva i da je bio pod velikim pritiskom zbog očekivanja publike.

"Bio je zabrinut jer nije želeo da razočara ljude koji su računali na njega. To mu je stvaralo dodatni stres", kazala je ona.

Rod Stjuart Foto: Promo

Kako bi se oporavio, Stjuart je prošao specijalističke preglede glasnih žica, radio sa vokalnim trenerima i koristio različite terapije za oporavak glasa, dok mu je supruga strogo zabranjivala bilo kakvo nepotrebno naprezanje.

Rod Stjuart trenutno nastupa u okviru turneje "One Last Time" ("Još jednom, poslednji put"), koja se predstavlja kao njegova poslednja velika svetska turneja. Nakon Las Vegasa očekuju ga koncerti u Arizoni, Kaliforniji, Koloradu, Juti i Njujorku.

Iako je ranije najavio da će ovo biti njegova poslednja velika svetska turneja, Stjuart je poručio da još ne planira odlazak u penziju.

"Ne povlačim se, ali ovo će biti poslednji put da idem na ovako veliku turneju", rekao je slavni muzičar.

(Kurir.rs/B92)

VIDEO: Rod Stjuart