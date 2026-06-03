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Glumica Olivera Viktorović, koju publika posebno pamti po ulozi u serijalu „Žikina dinastija“, o privatnom životu retko govori javno. Ipak, jednom prilikom otvoreno je ispričala detalj koji je iznenadio mnoge - godinama praktikuje nudizam i smatra da u tome nema ničeg sramotnog.

Poznata umetnica objasnila je da ova navika kod nje nije počela kao pomodarstvo, već sasvim spontano, posle zdravstvenog problema koji je imala u mladosti.

Olivera Viktorović Foto: Privatna Arhiva

Sve je počelo zbog saveta lekara

Olivera je ispričala da joj je lekar tada savetovao da više izlaže suncu određene delove tela, zbog čega je počela drugačije da doživljava boravak na plaži.

„Jesam nudista. Krenulo je bez veze. Krenulo je tako što sam kao mlada imala neku hroničnu upalu levog jajnika, tako mi je bar rekao doktor i posavetovao me je da sunčam intimni deo, jajnike...“, kazala je glumica.

Olivera Viktorović Foto: Privatna Arhiva

Kako je navela, upravo na Mljetu je prvi put osetila slobodu takvog načina boravka na moru.

„I ja sam odlazila na Mljet, tu onako možeš da se opustiš, i onda sam tu počela i videla lepotu toga“, rekla je Olivera ranije za Hajp i dodala:

„Bez mokrog kostima, mokar kostim šteti jajnicima i ženskom organizmu...“

„Osećam se prirodnije“

Vremenom joj je nudizam postao lični izbor, pre svega zbog osećaja komfora, slobode i prirodnijeg odnosa prema telu. Kako je objasnila, nije joj problem da nosi kupaći kostim tamo gde je to potrebno, ali joj nudističke plaže više prijaju.

Pogledajte u galeriji ekskluzivne fotografije Olivere Viktorović iz detinjstva koje je ustupila ekipi Kurira:

1/7 Vidi galeriju Glumica Olivera Viktorović je sa ekipom Kurira ekskluzivno podelila fotografije iz svoje privatne arhive. Foto: Privatna Arhiva

„I tako sam postala nudista, ali tamo gde moram da se kupam u kostimu, kupam se, ali volim nudističku plažu jer mi prija da nisam u mokrom kostimu, da ne moram da trčim da se presvlačim. Osećam se prirodnije i prija mi sunce i voda na taj način. Sa decom sam išla dok su bila mlađa, kao klinci su bili sa mnom. Ništa to nije sramota“, zaključila je ona.

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