Na intimnom venčanju u Londonu, održanom 31. maja 2026. godine, Dua Lipa i Kalum Tarner izgovorili su sudbonosno "da", ali je najveću pažnju javnosti ukrao mladin modni izbor. Umesto tradicionalne i raskošne venčanice, poznata pevačica se odlučila za elegantni beli kostim sa suknjom iz "couture" kolekcije modne kuće Schiaparelli.

Ovaj nesvakidašnji izgled Dua Lipe kao mlade odmah je pokrenuo lavinu komentara i poređenja sa jednim od najslavnijih venčanih izdanja u istoriji popularne kulture – onim koje je nosila Bjanka Džeger na svom venčanju sa Mikom Džegerom 1971. godine.

Bjanka Džeger, Mik Džeger venčanje Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

U vreme kada su klasične bele haljine bile apsolutni imperativ, Bjanka je šokirala svet pojavivši se u belom kompletu modne kuće Yves Saint Laurent. Njen autfit se sastojao od duge suknje i legendarnog smoking sakoa koji je obukla na golu kožu, bez bluze ili korseta, što se i danas smatra simbolom modno smele i hrabre mlade.

Šešir kao ključni element modnog zemljotresa

Iako Dua Lipa nije išla toliko provokativnim putem, preuzela je ključne elemente koji su Bjankin stil učinili bezvremenskim. Njen dvodelni Schiaparelli kostim sa arhitektonski oblikovanom siluetom odiše sofisticiranošću, a posebnu pažnju privukao je najupečatljiviji detalj – veliki beli šešir britanskog majstora Stivena Džounsa.

Upravo je dramatičan šešir širokog oboda bio zaštitni znak Bjanke Džeger, a u oba slučaja ovaj komad nije bio samo dodatak, već ključni element koji je celokupnom izgledu dao dozu glamura i teatralnosti.

Modni kritičari ističu da, iako dele istu modnu filozofiju i odmak od tradicionalne venčanice u korist krojeva koji spajaju ženstvenost i visoku modu, ove dve mlade ipak predstavljaju različite epohe.

Dok je Bjanka Džeger utelovljavala duh sedamdesetih, bunt i odbacivanje društvenih očekivanja, Dua Lipa predstavlja novu generaciju mladih koje ne žele da biraju između tradicije i mode. Pevačicin stajling bio je znatno romantičniji i uglađeniji, pažljivo upotpunjen belim rukavicama, "couture" detaljima i Christian Louboutin salonkama.

