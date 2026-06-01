Jedna od najkomentarisanijih HBO serija, „Euforija“, završena je posle treće sezone, a poslednja epizoda izazvala je burne reakcije publike.

Upozorenje: Tekst sadrži spojlere za finale treće sezone serije „Euforija“.

Zendeja u seriji Euforija

Finale, koje je emitovano 31. maja 2026. godine, donelo je tragičan kraj za Ru Benet, lik koji je Zendaja igrala od prve epizode i koji je godinama bio emotivno središte serije.

Tvorac serije Sem Levinson potvrdio je da je za njega ovo kraj priče, iako su pojedini likovi, poput Kesi, Džuls, Medi, Leksi i Alija, ostali sa otvorenim emotivnim i životnim lukovima.

Ru Benet nije preživela finale

Zendeja u seriji Euforija

U završnoj epizodi treće sezone, Ru umire od predoziranja tabletama protiv bolova koje su bile pomešane sa fentanilom. Njenu smrt pronalazi Ali, njen mentor i sponzor, što finale pretvara u jedan od najmračnijih trenutaka čitave serije.

Za mnoge gledaoce to je bio šok, posebno zato što je Ru godinama bila lik kroz koji je serija govorila o zavisnosti, relapsima, krivici, porodici i pokušajima oporavka. Ipak, Levinson tvrdi da drugačiji kraj ne bi bio iskren prema temi kojom se „Euforija“ bavila od početka.

„To je jednostavno delovalo kao iskren kraj“, rekao je Levinson, dodajući da je poenta priče bila zavisnost i njene posledice.

Prema njegovim rečima, nije želeo da ulepšava realnost.

Zendaja u seriji Euforija

„Iskren kraj je da ljudi poput Ru ne prežive“, poručio je tvorac serije.

Levinson: Nema razloga da se stvari zaslađuju

Levinson je objasnio da je u trećoj sezoni želeo da prikaže surovu stvarnost zavisnosti u vremenu kada je fentanil postao ogroman problem. Kako je naveo, ljudi se vraćaju starim navikama, nisu uvek spremni da se leče i greše, ali današnje posledice tih grešaka često mogu biti smrtonosne.

Aleksa Demi i Sidni Svini u seriji Euforija

„Ljudi relapsiraju. Upropaste stvari. Nisu spremni da se očiste. A ranije nisu umirali na način na koji umiru sada, sa prilivom fentanila u ovu zemlju“, rekao je Levinson.

On je dodao da je u priču uneo i sopstveno iskustvo zavisnosti, istakavši da ne zna da li bi preživeo da je kroz ono kroz šta je prolazio u mladosti prolazio danas, u vremenu fentanila.

Angus Klaud u seriji Euforija

Posebno je naglasio da je ovim krajem želeo da oda počast Angusu Klaudu, glumcu koji je u seriji igrao Feza. Klaud je preminuo 2023. godine u 25. godini, a kao uzrok smrti navedena je kombinacija više supstanci, među kojima je bio i fentanil.

Kraj koji je podelio publiku

Treća sezona „Euforije“ i pre finala izazivala je rasprave, posebno zbog pojedinih scena koje su se odnosile na Kesi Hauard, lik Sidni Svini. Ipak, smrt Ru Benet dodatno je podelila gledaoce - jedni smatraju da je završetak brutalan, ali dosledan, dok drugi misle da je lik zaslužio drugačiji kraj.

U finalu se pojavljuje i kratka, gotovo snolika sekvenca sa Fezom, što je za mnoge fanove imalo dodatnu emotivnu težinu zbog smrti Angusa Klauda u stvarnom životu.

Iako su ostale priče mogle da se nastave, Levinson je jasno poručio da je, kada je reč o osnovnoj temi serije, ovo završna tačka.

„U smislu priče koju smo želeli da ispričamo, a to je priča o zavisnosti i njenim posledicama, ovo za mene jeste kraj“, rekao je.

Aleksa Demi progovorila o karijeri i glasinama

Dok se publika oprašta od „Euforije“, pažnju je privukla i izjava Alekse Demi, koja u seriji igra Medi Perez. Glumica je nedavno govorila o svojoj karijeri i osvrnula se na glasine da navodno planira da napusti glumu.

Ona je takve navode odbacila, istakavši da ljudi često pretpostavljaju stvari umesto nje.

Aleksa Demi u seriji Euforija

„Kao, da li ste ikada pomislili da ja to ne želim? Ljudi vam zaista oduzmu autoritet iz ruku. Šta se desilo sa mojom sposobnošću da biram? Volim svoj život ovakav kakav jeste i ne bih ga menjala“, rekla je Demi za „The Hollywood Reporter“.

Glumica je dodala da njen mirniji tempo rada ne znači da odustaje od profesije, već da pažljivo bira projekte. Priznala je i da su joj na početku karijere mogućnosti bile ograničene, naročito zbog latino porekla.

Aleksa Demi u seriji Euforija

„Bilo mi je muka od odlazaka u te prostorije, i to je bilo u vreme kada ste mladi i svakih nekoliko meseci govorite: ‘Odustajem, odustajem.’ Ali poznajući sebe, nikada ne bih odustala. Više sam u fazonu: ‘Ne, pokazaću vam da mogu.’“

Serija koja je od početka izazivala reakcije

Aleksa Demi u seriji Euforija

„Euforija“ je od prve sezone bila serija o kojoj se mnogo govorilo - zbog vizuelnog stila, muzike, glume, ali i zbog načina na koji je prikazivala zavisnost, seksualnost, traumu, porodicu i odrastanje. Zendaja je za ulogu Ru Benet osvojila dve Emi nagrade, a lik problematične tinejdžerke koja se bori sa zavisnošću postao je jedan od najprepoznatljivijih televizijskih likova poslednje decenije.

